أذينة العلي يطرح «خدي والعين» لمناسبة عيد الحب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 03:06 مساء
المطرب العربي أذينة العلي (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان العربي أذينة العلي أغنية جديدة لمناسبة عيد الحب حملت عنوان «خدي والعين».

الأغنية من كلمات فاطمة محمد، ألحان غسان الحسن، توزيع غسان مرهج، وتسجيل وماستر عبدالحليم حسن.

وعبر أذينة عن سعادته بالأغنية التي رأت النور مساء السبت، متمنيًا أن تحظى بإعجاب الجمهور، خصوصًا أنها تأتي في وقت عصيب يمر به العالم.

وقال العلي في تصريحات صحفية: «انتهيت من أغنية خدي والعين، التي تأتي في مناسبة احتفال العالم بعيد الحب، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور».

وتابع: «أحضِّر خلال الفترة الحالية لثلاث أغنيات جديدة، سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة».

من جهة أخرى، تحدث النجم السوري عن تأثير جائحة «كورونا» على النشاط الفني، وقال: «نشاطنا تأثر كثيرًا بسبب فيروس كورونا، النشاط في هذه الأيام لا يتجاوز 10% من النشاط المعتاد في مثل هذه الفترة من السنة».

وأوضح: «الكثير من الحفلات الكبيرة ألغيت بسبب الإجراءات الوقائية، كما تم تأجيل كل المهرجانات الفنية في معظم أنحاء العالم».

واختتم العلي بالتأكيد على أن الموسيقى والفرح سيستمران مهما كانت الصعوبات، داعيًا الجميع للتفاؤل بما ستحمله الأيام المقبلة.

أ

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