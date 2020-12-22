«واشنطن بوست» ترفع عدد محرريها إلى 1000 صحفي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 04:23 مساء
مدخل مقر صجيفة «واشنطن بوست»، واشنطن، 16 مايو 2019 (أ ف ب)

بعد استحداثها مكاتب في أوروبا وآسيا، سيرتفع عدد الصحفيين العاملين في جريدة «واشنطن بوست» اليومية الأميركية إلى مستوى قياسي، إذ سيتجاوز ألف صحفي.

ويأتي هذا التوسع الدولي للجريدة التي يملكها منذ العام 2013 مؤسس «أمازون» الملياردير جيف بيزوس، وسط مشهد إعلامي أميركي مأزوم تأثر بشدة بالأزمة الاقتصادية، وفي وقت تميل معظم الصحف إلى توفير المال من خلال وقف إصدار نسخها الورقية والاكتفاء بمواقع إلكترونية، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وتخطط الجريدة التي أكدت العام 2018 أنها تحقق أرباحاً، لكنها لم تنشر بياناتها المالية، لإنشاء مكتبي تحرير في كل من لندن وسول، بهدف توفير تغطية إخبارية أكثر فاعلية على مدار الساعة.

وأوضحت «واشنطن بوست» في بيان أنها تريد أن توفر لقرائها في كل أنحاء العالم «معلومات سريعة وشاملة في أي وقت من اليوم»، تندرج ضمنها «تغطية إخبارية غنية ومتنوعة منذ ساعات الفجر في أميركا الشمالية».

وتأمل الجريدة بزيادة عدد المشتركين في نسختها الإلكترونية ومنافسة «نيويورك تايمز» التي تضم فريقاً لا يقل عدده عن 1700 صحفي، وتولي اهتماماً خاصاً لقرائها الدوليين.

كذلك ستستحدث «واشنطن بوست» مكاتب جديدة في سيدني بأستراليا وبوغوتا بكولومبيا، وبذلك يصل العدد الإجمالي لفروعها في الخارج إلى 26.

طالع: الإدارة الأميركية تلغي الاشتراك في جريدتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»

وبفعل هذا التوسع، سينضم 44 صحفياً جديداً إلى أسرة التحرير، مما يرفع إجمالي عدد صحفييها إلى 1010 صحفيين، وهو رقم قياسي منذ إنشائها في العام 1877.

وقال رئيس تحرير الجريدة مارتي بارون إن القراء سيلاحظون «صحافة أغنى وأعمق وأسرع وأكثر تنوعاً وابتكارا»، مشيراً إلى أن توسع الجريدة وزيادة عدد محرريها «يشير إلى ثقة كبيرة في مستقبلها».

وعلى نقيض ذلك، تواجه العديد من الصحف والمجلات الخاصة بمدن أو ولايات معينة صعوبة كبيرة في كل أنحاء الولايات المتحدة.

ففي النصف الأول من سنة 2020 ، صرفت إدارات تحرير صحف أميركية أكثر من 11 ألف موظف، وفقاً لـ«تشالنجر، غراي أند كريسماس».

ويعتبر هذا العام تالياً الأسوأ بالنسبة لوسائل الإعلام الأميركية منذ الأزمة الاقتصادية العام 2008، عندما تم الإعلان عن تسريح 14265 موظفاً.

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