مالطا تتراجع: بوسع الأمير جورج الاحتفاظ بسن سمكة القرش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 12:40 مساء
عالم الطبيعة السير ديفيد أتنبروه في لندن (رويترز).

تراجعت مالطا الثلاثاء، وقالت إنها ترحب بأن يحتفظ الأمير البريطاني جورج بسن سمكة قرش تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، كان عالم الطبيعة السير ديفيد أتنبروه قد أهداها له.

وكان أتنبروه قد اكتشف الحفرية، التي يُقدر عمرها بنحو 23 مليون سنة، خلال عطلة عائلية في مالطا في أواخر الستينات، وفقا لوكالة رويترز.

وقدم العالم السن هدية للأمير جورج (7 سنوات) مطلع الأسبوع مما أثار غضب بعض المالطيين الذين رأوا أنه يجب أن يستعيدوا هذه السن، وقال وزير الثقافة في مالطا جوزيه هيريرا يوم الاثنين إنه سيسعى لاستعادة السن، لكن الخطة سرعان ما جنحت، وقال المتحدث باسم الوزارة «لا ننوي متابعة هذا الموضوع بعد ذلك» دون أن يقدم أي توضيح للتغير المفاجئ.

وأثار تحرك هيريرا الاثنين بعض التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي بانتقادات تشير إلى أن الأسنان المتحجرة لأسماك قرش ميجالودون يمكن شراؤها بأقل من 50 يورو.

وكتب ماثيو كاروانا جاليتسيا، ابن الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا التي كانت مهتمة بموضوعات مكافحة الفساد والتي قُتلت في مالطا قبل ثلاث سنوات، على تويتر يقول إن على هيريرا أن ينظم حملة للتصدي للكسب غير المشروع بدلا من محاولة أخذ هدية من طفل صغير.

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