مالطا تطلب استعادة سن قرش عمرها 23 مليون سنة من بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 12:35 مساء
عالم الطبيعة السير ديفيد أتنبروه (رويترز)

تسعي مالطا لاستعادة سن سمكة قرش يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، كان عالم الطبيعة السير ديفيد أتنبروه أهداه للأمير البريطاني جورج، ليتم عرض الحفرية في الجزيرة التي تم اكتشافها فيها.

وأعلن قصر كنزنجتون عن الهدية السبت، وقال إن السن العملاقة قُدمت للأمير البالغ من العمر سبعة أعوام عندما كان أتنبروه يحضر عرضًا خاصًّا لأحدث أفلامه الوثائقية البيئية مع أعضاء في العائلة المالكة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال القصر إن أتنبروه عثر على الحفرية خلال عطلة عائلية في مالطا في أواخر الستينات، وكانت السن مستقرة في كتلة من الحجر الجيري الأصفر الناعم، ويُعتقد أن عمرها نحو 23 مليون سنة.

لكن وزير الثقافة في مالطا، جوزيه هيريرا، قال إن المكان الطبيعي الذي ينبغي أن تعرض فيه السن هو متحف محلي، ووعد «ببدء محاولة» لاستعادته، وقال هيريرا لجريدة «تايمز أوف مالطا»: «هناك بعض القطع الأثرية المهمة للتراث الطبيعي بمالطا، التي انتهى بها المطاف لتستقر في الخارج وينبغي إعادتها»، دون أن يعطي تفاصيل عن الطريقة التي يعتزم بها استعادة الحفرية.

وكانت السن قبل ملايين السنين جزءًا من فك سمكة من نوع منقرض من أسماك القرش العملاقة يطلق عليه «ميغالودون»، الذي كان من الممكن أن ينمو حتى 16 مترًا.

وقال الوزير: «نولي الكثير من الاهتمام للآثار التاريخية والفنية، لكن ذلك ليس هو الحال دائمًا بالنسبة لتاريخنا الطبيعي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة
ليبيا
وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس
ليبيا
مسؤول أممي: تسريب 60 مليون قطعة سلاح إلى دول الساحل بعد تدخل «ناتو» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016
اقتصاد
دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار
دولى
ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن قبيل مناظرتهما الأولى
دولى
حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تؤكد الدور الحيوي للنوم في بناء المخ