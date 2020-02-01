قراءات شعرية وعروض موسيقية في افتتاح صالون مكتب سبها الثقافي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 11:19 مساء
جانب من حفل افتتاح صالون مكتب سبها الثقافي، 27 يناير 2020. (الهيئة العامة للثقافة)

نظم مكتب الثقافة سبها، الإثنين الماضي، بمقر بيت الثقافة، أصبوجة ثقافية بمناسبة افتتاح الصالون الثقافي بالمكتب، وذلك تحت شعار «الثقافة تجمعنا»، بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين والفنانين، والمهتمين بالشأن الثقافي.

وفي مستهل الحفل، أكدت مديرة مكتب الثقافة سبها السيدة حميدة لملوم أهمية ودور الصالون الثقافي في تنمية الوعي الثقافي ونشر ثقافة الحوار والتسامح والمواطنة، ومد الجسور والنقاش بين الأدباء والمثقفين والجمهور، حسب بيان منشور على صفحة المكتب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت.

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وتخلل الافتتاح تقديم قراءات شعرية شارك فيها شعراء من الضيوف الحاضرين من سبها ووادي البوانيس ووادي الشاطئ، إلى جانب معرض للتراث، واختتم الحفل بوصلة موسيقية ومقاطع غنائية قدمتها فرقة «زرياب» للموسيقى العربية.

جانب من حفل افتتاح صالون مكتب سبها الثقافي، 27 يناير 2020. (الهيئة العامة للثقافة)
جانب من حفل افتتاح صالون مكتب سبها الثقافي، 27 يناير 2020. (الهيئة العامة للثقافة)
جانب من حفل افتتاح صالون مكتب سبها الثقافي، 27 يناير 2020. (الهيئة العامة للثقافة)
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