مكتب الثقافة في سبها يطلق حملة نظافة وتشجير لشارع سليمان الباروني وسط المدينة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 09:29 مساء
حملة النظافة والتشجير بشارع سليمان الباروني وسط سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أطلق مكتب الثقافة والمجتمع المدني في سبها، اليوم الأربعاء، حملة نظافة وتشجير بشارع سليمان الباروني في وسط المدينة.

وقالت مديرة مكتب الثقافة والمجتمع المدني بسبها، حميدة لملوم، إن الحملة تأتي ضمن «حملة شوارعنا أحلى» التي تبناها المكتب لجعل شوارع المدينة لائقة وجميلة في إطار مساعيه لنشر ثقافة النظافة والمحافظة على جمالية المدينة.

وأضافت لملوم لـ«بوابة الوسط» أن الحملة شاركت فيها شركة النظافة العامة بتبرع من بعض أصحاب المحال التجارية، داعية المواطنين في سبها إلى العمل على جعل شوارع المدينة نظيفة «حتى تظهر المدينة بشكل جميل ورائع».

يشار إلى أن مكتب الثقافة بسبها أطلق عدة حملات نظافة بشوارع المدينة، كما أطلق اسم القائد الكشفي الراحل حامد الشواش على أحد الشوارع بعد عملية تنظيف ورسومات على جدرانه، إضافة إلى حملة في نظافة أخرى بشارع مدرسة القدس بمنطقة القرضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قوة حماية طرابلس» تدعو إلى حل الأزمة عبر الحوار ونبذ الإرهاب والفساد
ليبيا
رئيس ألمانيا يدعو إلى مبادرة مع إيطاليا وفرنسا «لمنع تآكل الدولة الليبية»
ليبيا
70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
مصرف الوحدة يرفع سقف المرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار
ليبيا
«تعليم الوفاق» تعلن موعد نتائج امتحان الشهادة الثانوية
ليبيا
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
السراج يواصل جلسات التشاور الوطني بلقاء قادة عملية «بركان الغضب»
ليبيا
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخطر وضعية للنوم.. تجنبها