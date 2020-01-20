شاهد تفاصيل حياتنا في «جزء من ثانية»

معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)

احتضنت الدار الليبية للفنون، السبت، معرضًا للصور الفوتوغرافية حمل عنوان «جزء من ثانية» بمشاركة عدد من المواهب الشابة التي تحاول التماس طريقها في مجال التصوير الفوتوغرافي بإشراف الفنانة هبة شلبي.

المعرض الذي يختتم الإثنين جاء متزامنًا مع ذكرى وفاة المصور الصحفي الليبي محمد بن خليفة، حفل بعرض بعض من اللقطات والصور وأعمال بن خليفة خلال مسيرته المهنية.

وعبرت أعمال الفنانين الشباب وهم هبة شلابي وفاطمة مصطفى وإسراء البرناوي ومراد هامان وإسماعيل أبوريان وطه العربي وعبد الله أبو شنب وفوزي بن عيسى وعلي سويد ومحمد الشبلي، عن تفاصيل الحياة اليومية للشارع الليبي.

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وفي حديثهما لـ«بوابة الوسط» أوضح كل من طه العربي وفاطمة مصطفى أن «العمل الفوتوغرافي معني أكثر بالتوثيق والرصد، فالنص البصري هنا يحتاج إلى تجسيد مجمل ما يمس واقعنا المعاش وترجمته مباشرة بشكل فني يمزج بين عناصر اللوحة وتقنيات الأرشفة، فيظهر الحرفي في مهنته، والموظف وهو ينطلق لعمله، والأطفال وهم يرسمون البهجة بابتسامتهم البريئة، لذا جاءت لوحاتهما مترجمة لهذا المعنى».



معرض «جزء من ثانية» محاولة فنية للقبض على تلك الثواني المتسربة من حياتنا وإلحاقها بتاريخ ذاكرتنا الحافل وتسكينها في دائرة الذات والمدينة والمجتمع.

معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)

معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)

معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)

معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)

معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)