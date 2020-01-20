شاهد تفاصيل حياتنا في «جزء من ثانية»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي | الإثنين 20 يناير 2020, 05:02 مساء
معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)

احتضنت الدار الليبية للفنون، السبت، معرضًا للصور الفوتوغرافية حمل عنوان «جزء من ثانية» بمشاركة عدد من المواهب الشابة التي تحاول التماس طريقها في مجال التصوير الفوتوغرافي بإشراف الفنانة هبة شلبي.

المعرض الذي يختتم الإثنين جاء متزامنًا مع ذكرى وفاة المصور الصحفي الليبي محمد بن خليفة، حفل بعرض بعض من اللقطات والصور وأعمال بن خليفة خلال مسيرته المهنية.

وعبرت أعمال الفنانين الشباب وهم هبة شلابي وفاطمة مصطفى وإسراء البرناوي ومراد هامان وإسماعيل أبوريان وطه العربي وعبد الله أبو شنب وفوزي بن عيسى وعلي سويد ومحمد الشبلي، عن تفاصيل الحياة اليومية للشارع الليبي.

طالع: بالصور: معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا

وفي حديثهما لـ«بوابة الوسط» أوضح كل من طه العربي وفاطمة مصطفى أن «العمل الفوتوغرافي معني أكثر بالتوثيق والرصد، فالنص البصري هنا يحتاج إلى تجسيد مجمل ما يمس واقعنا المعاش وترجمته مباشرة بشكل فني يمزج بين عناصر اللوحة وتقنيات الأرشفة، فيظهر الحرفي في مهنته، والموظف وهو ينطلق لعمله، والأطفال وهم يرسمون البهجة بابتسامتهم البريئة، لذا جاءت لوحاتهما مترجمة لهذا المعنى».

معرض «جزء من ثانية» محاولة فنية للقبض على تلك الثواني المتسربة من حياتنا وإلحاقها بتاريخ ذاكرتنا الحافل وتسكينها في دائرة الذات والمدينة والمجتمع.

معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)
معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)
معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)
معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)
معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «جزء من ثانية» في الدار الليبية للفنون (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بطريقة سينمائية.. فرار 80 سجينًا في باراغواي عبر نفق
دولى
لجنة متابعة دولية للإشراف على تنفيذ نتائج «برلين»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
ميركل: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا
ليبيا
ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
الحريري يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة غداة تظاهرات عنيفة وسط بيروت (فيديو)
دولى
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2019 «ثاني أكثر الأعوام حرارة» على الإطلاق