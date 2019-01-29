بالصور: معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا

معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا (فيسبوك)

نظمت الجمعية الليبية - الألمانية السبت، معرض صور فوتوغرافية، للمصورة فاطمة القرقني، برعاية القسم الثقافي ببلدية بون الألمانية.

تشتهر القرقني بحبها لتصوير المناظر الطبيعية، وظهر هذا الاهتمام بالطبيعة في صورها بالمعرض، سبق لها وأن عرضت أعمالها الفوتوغرافية في معرض بسويسرا بعنوان «فرشاة وكاميرا» ومعرض «من خلال رؤيتي»، وفقًا للجمعية الليبية - الألمانية.

ولدت القرقني في ليبيا وعاشت في الأردن وإيطاليا وألمانيا، وتقطن منذ العام 2006 بمدينة بيرن السويسرية.

وعلى هامش المعرض شارك الفنان أحمد معروف برسومات الأطفال الذين قام بتدريبهم على الرسم.

معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا (فيسبوك)

معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا (فيسبوك)

معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا (فيسبوك)

معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا (فيسبوك)

معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا (فيسبوك)

معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا (فيسبوك)