أصالة في أول حفل بعد طلاقها للجمهور: «إنتو بس اللي أحبائي» (صور)

أصالة في حفل لصالح مرضى السرطان (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحيت المطربة السورية أصالة الجمعة، حفلًا غنائيًّا داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة لصالح مرضى السرطان.

يعد هذا الظهور هو الأول لأصالة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، ووجهت الفنانة السورية كلمة للجمهور «إنتو بس اللي أحبائي».

أصالة قدمت خلال الحفل عددًا من أغانيها الشهيرة مثل «يا مجنون» و«ولا تصدق» و«خانات الذكريات» و«بنت أكابر» و«أشكرهم» و«حزن الشوارع» و«شامخ».

أصالة في حفل لصالح مرضى السرطان (تصوير: مصطفى مرتضى)

أصالة في حفل لصالح مرضى السرطان (تصوير: مصطفى مرتضى)

أصالة في حفل لصالح مرضى السرطان (تصوير: مصطفى مرتضى)

أصالة في حفل لصالح مرضى السرطان (تصوير: مصطفى مرتضى)

أصالة في حفل لصالح مرضى السرطان (تصوير: مصطفى مرتضى)

أصالة في حفل لصالح مرضى السرطان (تصوير: مصطفى مرتضى)