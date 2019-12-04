بالصور: تكريم الشرقاوي والنبوي وداوود حسين في افتتاح «الإسكندرية للمسرح العربي»

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» الثلاثاء، على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية التي شهدت حالة إبداعية منذ لحظة توافد النجوم على السجادة الحمراء، وتداخلهم مع الفقرات الموسيقية لفرقة «براس ساوند»، وفقرات ألعاب المهرجين بالساحة الخارجية للمكتبة، بينما احتشد المسرح الكبير بمجموعة من رموز الفن في مصر والعالم العربي، وكان على رأسهم وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، والدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان، بجانب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

بدأ حفل الافتتاح الذي أخرجه سامح بسيوني، بالسلام الوطني ثم عرض مسرحي استعراضي بعنوان «الرحلة» من إخراج محمود متولي ومحيي الدين يحيى، وتدور أحداثه خلال خمس لوحات عن الحلم وكيفية تحقيقه.

تلى ذلك تقديم فقرة موسيقية غنائية، ثم تم عرض فيلم عن مكرمي تلك الدورة من إخراج روماني خيري، وتناول الفيلم حديثا مع المكرمين عن مسيرتهم الفنية خاصة في عالم المسرح.

وأعرب الدكتور أشرف زكي عن شكره لمدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي لتعاونه وتشجيعه الدائم والمستمر لدعم المهرجان، وطلب منه إلقاء كلمة على المسرح، والذي بدوره أشار إلى المجهود الذي تبذله وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وأشرف زكي لنشر الثقافة وإنجاح المهرجان، كما وجه شكره للحضور من الفنانين، على رأسهم جلال الشرقاوي ومحمد صبحي.

إطلاق أول مهرجان مسرحي عربي للمعاهد المتخصصة

وأشار الفقي إلى أن المسرح هو أبو الفنون، ودائما تكون هناك علاقة وطيدة بينه وبين السياسة لأن الفن يعد صناعة للحياة وبه تتم محاربة الإرهاب وهدم التطرف.

وخلال كلمتها، وجهت وزيرة الثقافة تهنئتها لطلاب أكاديمية الفنون على انطلاق المهرجان، كما وجهت شكرها لكل من شارك في دعم وتنظيم المهرجان حتى خرج إلى النور.

وكرم المهرجان مجموعة من الفنانين، وهم: جلال الشرقاوي ومحمد صبحي وخالد النبوي والكويتي داوود حسين والدكتور حسن عطية أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

وأهدى خالد النبوي تكريمه إلى روح أبيه وأمه، بجانب شكره لأساتذته في المعهد العالي للفنون المسرحية وعلى رأسهم جلال الشرقاوي، كما وجه تحية لأهل الإسكندرية ولروح الراحل عبدالمنعم مدبولي الذي تعلم منه الكثير.

بينما عبر الكويتي داوود حسين عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أنه يحمل بقلبه حبا كبيرا لمصر، وأنه اكتسب خبرات كثيرة على يد أساتذة كبار على رأسهم الدكتور سيد خطاب والدكتور سعد أردش والدكتور أحمد عبدالحليم.

بالصور: «الإسكندرية للمسرح» يكشف تفاصيل الدورة الأولى

وعندما حانت لحظة تكريم أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون الدكتور حسن عطية قامت وزيرة الثقافة وأشرف زكي وعلاء عبدالعزيز بالنزول من على خشبة المسرح والوقوف بجانب عطية وسط الجمهور وتسليمه التكريم في مكانه نظرا لحالته الصحية.

واختتمت فعاليات الحفل الافتتاحي بصورة تذكارية لأعضاء لجنة التحكيم الدولية التي ترأسها الدكتورة سميرة محسن، وتضم في عضويتها السورى جمال سليمان، والأردنيين إياد نصار ومنذر رياحنة، والمخرج محمد سامي ولقاء الخميسي، ومهندس الديكور أحمد عبدالعزيز، بجانب الناقدة العمانية عزة القصابي والكويتي فهد السليم.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي، ويرأسه الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، ويديره الفنان الشاب محمد عبدالوهاب.

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)