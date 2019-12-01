بالصور: «الإسكندرية للمسرح» يكشف تفاصيل الدورة الأولى

من فعاليات مؤتمر مهرجان «الإسكندرية للمسرح» (خاص لـ بوابة الوسط)

استقبلت قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» المزمع انطلاقها الثلاثاء، 3 ديسمبر الجاري.

من جانبه أكد رئيس المهرجان، الدكتور علاء عبد العزيز، أن هذا المهرجان يأتي تأكيدًا لدور مصر الرائد في تدريس الفنون بشكل علمي وأكاديمي؛ دعمًا لمواهب الشباب.

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته، أن المهرجان تلقى دعمًا كبيرًا من وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومن الهيئة العربية للمسرح ووزير الشباب والرياضة ووزيرة السياحة، وأكاديمية الفنون برعاية رئيسها الدكتور أشرف زكي، والهيئة العامة المصرية للكتاب، ومحافظة الإسكندرية التي سهلت الإجراءات كافة، بالإضافة إلى مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي التي ستقام فيها كافة العروض المسرحية والورش التدريبية.

لجان التحكيم

وأعلن عبد العزيز أسماء لجنة تحكيم المهرجان التي ترأسها الدكتورة سميرة محسن، وتضم في عضويتها كلًّا من الكويتي الدكتور فهد السليم، والعمانية الدكتورة عزة القصابي والسوري جمال سليمان والأردنيين منذر رياحنة وإياد نصار، ومن مصر المخرج محمد سامي والفنانة لقاء الخميسي والدكتور أحمد عبد العزيز.

وأشارت نائبة رئيس أكاديمة الفنون وعضو اللجنة العليا للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، أن المهرجان يأتي كخطوة لدعم المواهب الشابة وتشجيع التبادل الثقافي بين طلاب المعاهد والكليات المتخصصة، مضيفة أن المهرجان يكرم في دورته الأولى مجموعة من الفنانين، وهم، محمد صبحي وخالد النبوي والكويتي داود حسين والدكتور حسن عطية والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

ونوه الدكتور مصطفى سليم، رئيس لجنة مشاهدة العروض، أن المهرجان يشارك فيه عشر عروض مسرحية، وهي: «الخروج إلى الحياة» من الكويت، «بر» من المملكة الأردنية الهاشمية، «العاصفة» من المملكة العربية السعودية، «هناء» من المملكة المغربية، «الديكتاتور» من لبنان، «موشكا» من سلطنة عمان، ومن مصر «جبر الخواطر» و«الوحوش الزجاجية» و«إصابة شنيعة» و«أصحاب السعادة».

وأشار سليم إلى أن لجنة المشاهدة قامت أولًا باستبعاد كافة العروض التي تقدمت من قبل الفرق المستقلة التي كانت لا تعي أن المهرجان يستهدف المتخصصين فقط، كما وضعت اللجنة معايير تأسيسية للاختيار قد تتطور بعد ذلك، وكان أهمها أن تكون العروض المشاركة أُنتجت خلال عام واحد لأنه مهرجان سنوي وسيتكرر.

ورش تدريبية

وأضاف مصطفى أن المهرجان سيتضمن ثلاث ورش للإخراج المسرحي وحرفية الكتابة المسرحية وإعداد وحرفية الممثل، يحاضر فيها من تونس الدكتور حمادي الوهايبي، ومن مصر الدكتور علاء عبدالعزيز، والدكتورة رانيا فتح الله.

وأوضح رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان الدكتور أشرف زكي أن سبب تأخره عن بداية المؤتمر الصحفي يرجع إلى سفره المفاجئ للقاء محافظ الإسكندرية الجديد تأكيدًا على تعاونه مع فريق عمل المهرجان حتى يخرج للنور بصورة مشرفة.

وعن سبب اختيار الإسكندرية لإقامة المهرجان فيها أشار زكي إلى أنه رغب في الخروج من مركزية القاهرة ودعم فرع المعهد العالي للفنون المسرحية هناك، ولذلك وقع الاختيار على أحد طلابه ليكون مديرًا للدورة الأولى من المهرجان التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي.

يهدف المهرجان، إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية، وتقام الدورة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.

من فعاليات مؤتمر مهرجان «الإسكندرية للمسرح» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر مهرجان «الإسكندرية للمسرح» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر مهرجان «الإسكندرية للمسرح» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر مهرجان «الإسكندرية للمسرح» (خاص لـ بوابة الوسط)