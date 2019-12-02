إطلاق أول مهرجان مسرحي عربي للمعاهد المتخصصة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 03:11 مساء
الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس المهرجان (بوابة الوسط)

تنطلق، الثلاثاء، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى 8 ديسمبر، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية والعربية المشارِكة على المسرح الكبير والصغير، على مدار أيام المهرجان.

ووجه الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان الشكر لإدارة المكتبة، ومديرها الدكتور مصطفى الفقي، الذين لم يدخروا جهدًا في توفير كافة إمكانات المكتبة لاحتضان هذا المهرجان الوليد، لإيمانهم بفكرة ضرورة تبادل الثقافات بين الدول وبعضها، خاصة لو في مجال فني وثقافي مثل المسرح، ويكون أول مهرجان مسرحي عربي للمعاهد المتخصصة على أرضها.

وأضاف رئيس المهرجان: «يخرج حفل الافتتاح المخرج سامح بسيوني، وينقسم الحفل إلى فقرات، الأولى حفل استقبال بساحة المكتبة، تتخللها فقرة موسيقية لطلاب المعهد العالي للكونسيرفتوار، لتبدأ بعدها مراسم التكريم وانطلاق المهرجان، وتتضمن عرضًا قصيرًا بعنوان (الرحلة) بطولة الدفعة الأولى من قسم تمثيل وإخراج».

مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.

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