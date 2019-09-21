بالصور: ساويرس ويسرا في افتتاح معرض «عبدالقدوس»

افتتاح معرض «مئوية إحسان عبدالقدوس» في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، البحر الأحمر، مصر، 21 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)

افتتح في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ظهر السبت، معرض خاص لمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الأديب المصري الراحل إحسان عبدالقدوس.

وشهد المعرض حضور عدد من الفنانين منهم يسرا وإيناس الدغيدى وبشرى وانتشال التميمي، إضافة إلى الشقيقين نجيب وسميح ساويرس ووالدهما أنسي ساويرس.

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وتضمن المعرض كنزا من المقتنيات المادية الخاصة بعبدالقدوس، مثل قطع الأثاث الرائعة، واللوحات الفنية البديعة، وشهادات التقدير المرموقة، التي حصل عليها الكاتب، ووثائق مكتوبة بخط يده من أعماله الروائية والصحفية، وصور نادرة.

ويهدف المهرجان إلى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

افتتاح معرض «مئوية إحسان عبدالقدوس» في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، البحر الأحمر، مصر، 21 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)

افتتاح معرض «مئوية إحسان عبدالقدوس» في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، البحر الأحمر، مصر، 21 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)

افتتاح معرض «مئوية إحسان عبدالقدوس» في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، البحر الأحمر، مصر، 21 سبتمبر 2019 (بوابة الوسط)