بالصور: انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.. ومينا مسعود سعيد بعودته إلى مصر

انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بأغنية للفنان المصري أكرم حسني بعنوان «السيما هي حفلة» وسط تفاعل كبير من الحضور من الوسط الفني.

وداعب حسني الحضور، قائلًا: «كان لازم يطلع جيل جديد يغير تاريخ المهرجان الذي سيطر عليه تامر حبيب والمطرب أبو والفنانة يسرا، حتى عندما كلمني المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي من أجل أغنية الافتتاح قلت له هل استأذنت تامر حبيب».



وأعرب الفنان العالمي مينا مسعود عن سعادته بالعودة إلى مصر من جديد بعد 10 سنوات منذ آخر مرة كان فيها، كما أعرب عن سعادته بأن هذا المهرجان يقام على أرض مصر، التي يعود إليه أصله.

ومينا مسعود هو فنان كندي من أصل مصري حقق نجاحًا كبيرًا خلال هذا العام بفيلمه الجديد «علاء الدين» مع ويل سميث.

كما قدمت المطربة فايا يونان أغنية «بنلف» تكريمًا للفنانين الذين رحلوا عنا خلال هذا العام، منهم فاروق الفيشاوي ومحمود الجندي ويوسف شريف رزق الله، وغيرهم من الفنانين الذين غابوا خلال هذا العام.

من ناحيته كشف مدير المهرجان، انتشال التميمي، الأعمال المهمة التي يستقبلها«الجونة السينمائي»، التي حظيت بجوائز عدة من المهرجانات العالمية.

وتناوب على تقديم حفل الافتتاح الفنانون منى زكي ومريم الخشت وعلي قاسم وروزالين البيه وكريم قاسم.

جرى بعد ذلك تقديم لجان تحكيم مسابقات المهرجان الثلاث، واُختُتم الحفل بعرض فيلم «أد أسترا» للفنان العالمي براد بيت.