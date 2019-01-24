وفاة الإعلامي والموسيقار الليبي عبد الجليل خالد

الإعلامي والموسيقار الليبي عبدالجليل خالد.(تصوير: أحمد العريبي)

توفي الإعلامي والموسيقار، الليبي عبدالجليل خالد، اليوم الخميس عن عمر ناهز 71 عامًا في مدينة البيضاء.

ولد عبدالجليل خالد في بلدة شحات بالجبل الأخضر عام 1948 تحصل على دبلوم في العلوم الموسيقية، وعمل بالإذاعة الليبية ببنغازي ثم واصل دراستة الجامعية والعليا حتى تحصل على الدكتوراة بالقانون الدولي.

قدم عبد الجليل خالد العديد من الألحان التي تغنى بها مطربون ليبيون وعرب بالإضافة لإعداده وتقديمه لعدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في مجال الفن والموسيقى والفلكلور الليبي.

من أهم الأعمال الغنائية التي قدمها الموسيقار الراحل أغنية «بعد أنتهينا» من كلمات عبدالسلام زقلام غناء محمد نجم، وأغنية «يا صاحبي» من كلمات عبدالله نجم غناء محمد نجم ، وقصيدة «ستعودين» من كلمات علي الفزاني غناء محمد نجم وأغنية «الوداع» من كلمات عبدالله نجم غناء محمد نجم، وأغنية «زعم نسي» من كلمات فرج المذبل غناء ناصف محمود، وأغنية «يا عيوني» من غناء هاني شاكر .

تقلد الموسيقار الراحل عددًا من المناصب منها منصب مدير معهد علي الشعالية سابقا وترأس قسم الموسيقى بالإذاعة الليبية ببنغازي، كما عمل مستشارًا قانونيًا للإذاعة والتلفزيون الليبي.

كما شارك في تنظيم عدد من المهرجانات الفنية، كما ساهم في تأسيس مسرح السنابل للطفل والشباب في بنغازي.

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وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الإعلامية والفنية وعائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة.