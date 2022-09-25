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السجن 10 أعوام لمالك مجموعة «النهار الإعلامية» الجزائرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 08:32 مساء
السجن 10 أعوام لمالك مجموعة «النهار الإعلامية» الجزائرية
شوارع العصامة الجزائرية. (الإنترنت)
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ثبتت محكمة استئناف جزائرية، الأحد، الحكم بالسجن عشر سنوات في حق مالك مجموعة «النهار» الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

لوحق أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، خصوصًا بتهم «سوء استعمال، عن سوء نية، أموال شركة الأثير للصحافة» التابعة لمجموعة «النهار»، و«مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف» و«استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة» و«التصريح الكاذب»، بحسب المصدر نفسه، وفق «فرانس برس».

تغريم شركة «الأثير للصحافة» 12 مليون دينار
كذلك، قضت المحكمة بتغريم شركة «الأثير للصحافة» 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لصالح الخزينة العامة.

وكان رحماني أُدين في مارس 2021 استئنافيًا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تسجيل والبث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.

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كذلك، حُكم في 15 أكتوبر 2020 على مالك مجموعة «النهار» بالحبس ستة أشهر بتهمة القصف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة «الشروق» ياسين فضيل.

أطلقت قناة «النهار تي» في العام 2012، لكنها تعرضت لاتهامات بكونها تستهدف معارضي «نظام» الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة العام 2019 بضغط من الجيش والحراك الشعبي، وتوفي في سبتمبر 2021. خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، هاجمت القناة المرشح عبد المجيد تبون الذي أصبح رئيسًا.

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