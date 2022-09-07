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مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 10:16 مساء
مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»
جدري القرود (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمرض «جدري القرود»، لمواطن مصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس «جدري القرود»، حيث جرى اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها وزارة الصحة، وجرى عزله في أحد المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقًا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

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