شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي السبت، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وفي حديقة البرلمان، أعد متظاهرون الشاي على موقد بدائي، فيما وزع آخرون البطيخ، بعدما أعلن التيار الصدري أن المتظاهرين في المنطقة الخضراء المحصنة، باشروا اعتصامًا مفتوحًا داخله حتى إشعار آخر.

وملأ آلاف من المتظاهرين السبت مرة جديدة البرلمان، هدفهم الوحيد: البقاء «طاعة» للزعيم الشيعي النافذ. ويشن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضًا مرشحهم لرئاسة الحكومة، بحسب «فرانس برس».

الفساد المزمن والنقص في الخدمات العامة

يحلم مناصروه الذين بدؤوا بالتظاهر السبت ويعتزمون قضاء ليلتهم في البرلمان بالعدالة الاجتماعية، وينددون بالفساد المزمن والنقص في الخدمات العامة، في بلد يعاني ترديًا في بنيته التحتية، رغم أنه غني بالنفط.

تقول أم مهدي: «عندما يقرر مقتدى الصدر نذهب. حينما يقول تذهبون نذهب». غطت المرأة وجهها بخمار أسود فيما ارتدت عباءة تقليدية، وحملت على يدها طفلتها الرضيعة، فيما وقف إلى جانبها ابنها الأكبر البالغ 9 سنوات.

- متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي

- مناصرو التيار الصدري يعلنون اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان العراقي

جاءت معها قريباتها الثلاث أيضًا. وتضيف المرأة: «طاعة السيد أهم أمر بالنسبة لنا في الحياة»، في إشارة إلى مقتدى الصدر. عند مداخل البرلمان، نصب متظاهرون خيمة بالطبعة العسكرية، بينما تبعثرت حولهم صناديق من المياه. تجول المتظاهرون بحرية في المكان، وحولهم رجال الأمن الذين كانوا يتعاملون مع الأمر بشكل طبيعي.

«تركت بيتي وعائلتي»

مع بدء ساعات الليل، وصلت نحو عشر شاحنات صغيرة محملة بالمياه التي وضعت داخل مبردات، وبطيخ، قام البعض بتقطيعه وتوزيعه على المتظاهرين. ووزع آخرون الأرز مع اللحم. على مقربة عند أحد الأرصفة الموازية للحديقة، تجمع بعض المتظاهرين حول موقد بدائي الصنع، وضعوا عليه إبريقًا نحاسيًا من الشاي. وقف شاب طويل القامة على الرصيف، وبدأ ببيع السجائر للمتظاهرين.

يرفض المتظاهرون اسم محمد شياع السوداني الذي رشحه الخصوم السياسيون للصدر لمنصب رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلًا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

في الطابق الأرضي من مبنى البرلمان، ردد متظاهرون شعارات دينية خاصة بعاشوراء، تزامنًا مع بدء شهر محرم، المقدس عند الشيعة يوم الأحد، والذي يحيي فيه هؤلاء ذكرى الإمام الحسين.

عند المغرب، أقام عشرات من الرجال الصلاة، منهم من أحضر معه سجادته الخاصة. وتقول زينب حسين من داخل البرلمان فيما ارتدت العباءة السوداء التقليدية ووضعت على كتفيها كفنًا أبيض، «تركت بيتي وعائلتي» للمشاركة في الاعتصام.

الأرائك السوداء الفارهة

تردد المرأة الأسباب التي تجعلها مستاءة، أسباب يشاركها إياها 42 مليون عراقي. وتقول: «الماء، الكهرباء، المدارس، المستشفيات». وتضيف: «لماذا لا يوجد كهرباء في العراق؟ خيرات النفط أين تذهب؟».

داخل البرلمان، جلس بعض المتظاهرين على الأرائك السوداء الفارهة، فيما اختار آخرون الجلوس على طاولات خشبية، وافترش البعض السجاد الأزرق والأحمر الذي غطى الأرض. منهم من كان يمرر الوقت بتصفح هاتفه، ومنهم من غفا قليلًا.

في الشوارع المحيطة في البرلمان داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، جلس متظاهرون على العشب، أو قام بعضهم بالسير لتمضية الوقت.

«يقول لنا انسحبوا، ننسحب»

ويرى المتظاهرون مقتدى الصدر كرمز معارض وشخصية مكافحة للفساد، منددين بأحزابٍ أخرى تولت السلطة منذ العام 2003، أي بعد سقوط صدام حسين. علمًا بأن عديد الموالين له يتولون مراكز مهمة في الوزارات.

يقول سيد حيدر القادم من حي مدينة الصدر الشعبي في العاصمة والبالغ 35 عامًا، «الفساد يعم جميع دوائر الدولة». ويضيف: «أي إنسان فقير بسيط لا يستطيع أن يصل إلى الدولة أو إلى الوزارة ما لم يكن مرتبطًا بحزب سياسي».

يؤكد بدوره «الطاعة» لمقتدى الصدر، ويشدد على أنه يشارك في الاعتصام بانتظار «التعليمات». ويضيف: «يقول لنا انسحبوا، ننسحب. ونعود إن قال لنا عودوا لو عند منتصف الليل». ويرى أن مقتدى الصدر هو «الشخص الوحيد الذي يدافع عن الفقير اليوم في العراق».