مناصرو التيار الصدري يعلنون اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان العراقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن التيار الصدري أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة السبت، باشروا اعتصامًا مفتوحًا داخله حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان جرى تداوله على مجموعة واتساب خاصة بإعلام التيار الصدري، أن «المتظاهرين يعلنون الاعتصام المفتوح داخل البرلمان»، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية الإعلان.

- متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي

في وقت سابق من اليوم، اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي السبت، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، كما أفاد مصوّر في «فرانس برس»، بعدما تمكّنوا من دخول المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

اقتحام مبني البرلمان العراقي

ودخل مصوّر وكالة «فرانس برس» مع المتظاهرين إلى البرلمان العراقي، فيما اقتحم آلاف المتظاهرين أيضًا الأربعاء لوقت قصير مبنى البرلمان، منددين باسم مرشّح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، سقوط 60 إصابة خلال تظاهرات أنصار التيار الصدري في بغداد اليوم، والتي اقتحموا على إثرها مبنى البرلمان، بعد دخول المنطقة الخضراء.

مناصرو التيار الصدري في البرلمان العراقي. (وكالة الأنباء الرسمية العراقية)

مناصرو التيار الصدري في البرلمان العراقي. (وكالة الأنباء الرسمية العراقية)

مناصرو التيار الصدري في البرلمان العراقي. (وكالة الأنباء الرسمية العراقية)