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متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 12:13 مساء
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
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اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي السبت، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، كما أفاد مصوّر في «فرانس برس»، بعدما تمكّنوا من دخول المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

ودخل مصوّر وكالة «فرانس برس» مع المتظاهرين إلى البرلمان العراقي، فيما اقتحم آلاف المتظاهرين أيضاً الأربعاء لوقت قصير مبنى البرلمان، منددين باسم مرشّح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الحكومة.

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واقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري السبت المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة «فرانس برس».

وقال المصدر الأمني إن «المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء من جهة جسر الزيتون ووصلوا إلى مكان قريب من مبنى مجلس النواب»، فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية عن دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء أيضاً.

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