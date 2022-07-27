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متظاهرون يقتحمون برلمان العراق.. الكاظمي يدعو للانسحاب فورا والصدر: «عودوا لمنازلكم فقد أرعبتم الفاسدين» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 08:42 مساء
متظاهرون يقتحمون برلمان العراق.. الكاظمي يدعو للانسحاب فورا والصدر: «عودوا لمنازلكم فقد أرعبتم الفاسدين» (صور)
متظاهرون يقتحمون برلمان العراق. (الإنترنت)
alwasat radio

اقتحم مئات المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري، الأربعاء، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، للتنديد بمرشح خصوم الصدر لرئاسة الوزراء، في استعراض جديد للقوة وسط أزمة سياسية معقدة يعيشها العراق منذ تسعة أشهر. 

وبعد نحو ساعتين من دخولهم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة، مناصريه إلى الانسحاب، قائلًا: «ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد، وصلت رسالتكم أيها الأحبة، فقد أرعبتم الفاسدين... عودوا إلى منازلكم سالمين»، بحسب «فرانس برس». 

 الانسحاب تدريجيًا من مبنى البرلمان
وإثر هذه الدعوة بدأ المتظاهرون على الفور الانسحاب تدريجيًا من مبنى البرلمان.

لم يتمكن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ العام 2003، إلى نتيجة. 

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وتمكن المتظاهرون، المحتجون على تسمية الإطار التنسيقي الشيعي، خصم التيار الصدري، لمحمد السوداني كمرشحه لرئاسة الوزراء، من دخول المنطقة الخضراء وأطلقت القوات الأمنية عليهم الغاز المسيل للدموع لمنعهم من التقدم نحو البرلمان، كما أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية. 

ومع ذلك، نجح المتظاهرون في دخول مبنى البرلمان، واقتحموا قاعته الرئيسية وهم يرفعون الأعلام العراقية ويطلقون الهتافات، فيما حمل بعضهم صور مقتدى الصدر.

 إغلاق بوابات المنطقة الخضراء بالكامل
وإثر اقتحام المنطقة الخضراء، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بيان، أنه على المتظاهرين «الالتزام بسلميتهم ... وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين»، ودعاهم إلى «الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء». ودعا في بيان ثانٍ «المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب».

وتوجه مسؤولون في التيار الصدري، بينهم حاكم الزاملي الذي كان نائب رئيس مجلس النواب قبل استقالته من البرلمان إلى المكان، وطلبوا من المتظاهرين الانسحاب، وفق المسؤول في وزارة الداخلية.  بدورها، شرعت القوات الأمنية في إغلاق بوابات المنطقة الخضراء بالكامل، ووصلت تعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة الخضراء.

في تلك الأثناء، اعتبر الإطار التنسيقي الموالي لطهران أن سماح القوات الأمنية للمتظاهرين باقتحام المنطقة الخضراء أمر يثير الشبهات، مضيفًا أنه رصد تحركات ودعوات «مشبوهة» للتحريض على العنف. وحمل حكومة الكاظمي المسؤولية الكاملة تجاه أحداث المنطقة الخضراء.

متظاهرون يقتحمون برلمان العراق. (الإنترنت)
متظاهرون يقتحمون برلمان العراق. (الإنترنت)
متظاهرون يقتحمون برلمان العراق. (الإنترنت)
متظاهرون يقتحمون برلمان العراق. (الإنترنت)
متظاهرون يقتحمون برلمان العراق. (الإنترنت)
متظاهرون يقتحمون برلمان العراق. (الإنترنت)
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