Atwasat

البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار الآلية الثلاثية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 06:42 مساء
البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار الآلية الثلاثية
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى للجلوس من أجل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة لإكمال مطلوبات الفترة الانتقالية. 

وأكد البرهان في خطابه، اليوم الإثنين، للشعب السوداني التزام القوات المسلحة بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل تحقيق التوافق والتراضي الوطني، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني.

وقال البرهان في نص خاطبه: «بلادنا تمر بأزمة تهدد وحدتها وتماسك لُحمتها الوطنية وتنذر بمخاطر تعيق مسار إكمال التحول والانتقال الديمقراطي المنشود».

 حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة 
وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أنه تقرر: أولا: عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا والتي تسهلها الآلية الثلاثية وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية وعليه آمل أن تنخرط هذه القوى في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني ويمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة السودانية ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي.

-  رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقرر رفع حالة الطوارئ
- مقتل 6 متظاهرين في احتجاجات «30 يونيو» بالسودان
- إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم بعد يوم دامٍ

ثانيا: بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيجري حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامه بالاتفاق مع الحكومة التي يجري تشكيلها.

ثالثا: حتى نسهم جميعا في وصول الحوار إلى غاياته أدعوا مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب إلى التمسك بالسلمية، فحق التعبير عن الرأي مكفول للجميع فما قدمتموه من تضحيات محل تقدير وتحقيق أمالكم وطموحاتكم في الانتقال الديمقراطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
حكومة لبنان تعتبر إطلاق حزب الله مسيرات فوق كاريش «غير مقبول»
حكومة لبنان تعتبر إطلاق حزب الله مسيرات فوق كاريش «غير مقبول»
الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة
الصحة الفلسطينية: أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة
الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما من سبب» يؤكد أن إطلاق النار متعمد
الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما من ...
«التحرير الفلسطينية» تدين محاولة «حجب الحقيقة» في قضية مقتل شيرين أبوعاقلة
«التحرير الفلسطينية» تدين محاولة «حجب الحقيقة» في قضية مقتل شيرين...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات...
المزيد
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم...
البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار الآلية الثلاثية
البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار ......
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر ......
«التحرير الفلسطينية» تدين محاولة «حجب الحقيقة» في قضية مقتل شيرين أبوعاقلة
«التحرير الفلسطينية» تدين محاولة «حجب الحقيقة» في قضية مقتل ......
الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما من سبب» يؤكد أن إطلاق النار متعمد
الخارجية الأميركية: أبوعاقلة قُتلت من موقع إسرائيلي لكن «ما ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط