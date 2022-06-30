مقتل 6 متظاهرين في احتجاجات «30 يونيو» بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ستة متظاهرين، اليوم الخميس، في مدينة أم درمان بضاحية الخرطوم، أثناء احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين مطالبين بإسقاط نظام عبدالفتاح البرهان العسكري.

ويتظاهر السودانيون كل أسبوع تقريبا ضد «العسكريين»؛ لكن اليوم الخميس شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، حسب وكالة «فرانس برس».

إصابات في الصدر والرأس والظهر

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل ستة متظاهرين على أيدي قوات الأمن، «أُصيب أربعة بينهم على الأقل برصاص مباشر في الصدر أو في الرأس أو في الظهر»، وأحدهم قاصر.

وأضافت اللجنة «بهذه الحصيلة يرتفع العدد الكلي لشهدائنا الكرام إلى 109، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر».

ونددت اللجنة بإطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى.

وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهرا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء في شمال الخرطوم، إثر إصابته برصاصة في الصدر، حسبما أفادت اللجنة.

هتافات المتظاهرين: «الشعب يريد إسقاط البرهان»

وهتف المتظاهرون اليوم الخميس «الشعب يريد إسقاط البرهان» و«لو مُتنا كلنا، ما يحكمنا العسكر»، وفق ما أفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس».

وكان الناشطون المنادون بالديمقراطية وعدوا بتظاهرات حاشدة لإرغام الجيش على إعادة السلطة إلى المدنيين، بعد انقلاب أكتوبر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، وذلك خلال يوم يحمل دلالات رمزية في هذا البلد الواقع في شرق افريقيا.

و30 يونيو، يصادف ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة بمساندة الإسلاميين العام 1989، وكذلك ذكرى التجمعات الحاشدة العام 2019 التي دفعت الجنرالات على إشراك المدنيين في الحكم بعدما كانوا قد أطاحوا البشير.

لا وجود لخدمة الإنترنت والاتصالات

وكما في كل مرة يُدعى فيها للتظاهر، كان من الصعب جدا الوصول إلى خدمة الإنترنت والاتصالات، وانتشرت قوات الأمن في شوارع الخرطوم وضواحيها، وفق الوكالة الفرنسية.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم وحولها من مدن، على الرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب.

وتشهد العاصمة السودانية والمناطق المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية. وتعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية تتفاقم باضطراد منذ الانقلاب.

ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات تحت وسم «مليونية زلزال 30 يونيو». فيما طالب فولكر بريتيس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السلطات، الثلاثاء، الماضي إلى تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات.