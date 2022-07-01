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إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم بعد يوم دامٍ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 02:31 مساء
إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم بعد يوم دامٍ
سودانيون يتظاهرون ضد العسكريين في 30 يونيو 2022. (أ ف ب)
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أطلقت القوات السودانية، مجددا الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في الخرطوم، الجمعة، احتجاجا على الحكم العسكري، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة.

وردد المحتجون في العاصمة السودانية، قرب القصر الرئاسي، هتافات مثل «الشعب يريد إسقاط البرهان»، و«نطالب بالانتقام»، وحمل بعضهم صورا للضحايا الذين سقطوا الخميس، عندما قُتل تسعة سودانيين على الأقل خلال تظاهرة ضد الانقلاب الذين نفذه الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، وقُتل معظم الضحايا بالرصاص الحي وبينهم قاصر، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونُظمت التظاهرات في 30 يونيو، في ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير بمساندة الإسلاميين على الحكومة المنتخبة ديموقراطيا العام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة العام 2019 التي دفعت العسكريين إلى إشراك المدنيين في الحكم بعد الإطاحة بالبشير.

- مقتل 6 متظاهرين في احتجاجات «30 يونيو» بالسودان

لكن في 25 أكتوبر 2021، أنهى البرهان، قائد الجيش، صيغة التقاسم الهش للسلطة باعتقال شركائه المدنيين الذين أطلق سراحهم بعدها.

مقتل 112 متظاهرا وجُرح الآلاف
ومنذ الانقلاب، قُتل 112 متظاهرا وجُرح الآلاف على أيدي قوات الأمن التي تطلق، وفقا للأمم المتحدة، الذخيرة الحية على المحتجين.

وبسبب القمع الدامي ولأنها ما عادت تريد شراكة بين العسكريين والمدنيين، ترفض التجمعات المدنية الرئيسية والأحزاب السودانية الرئيسية التفاوض مع الجيش.

وقبل تظاهرات الخميس، دعا مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس، إلى «وقف العنف»، كما طالبت عدة سفارات «بالكف عن إراقة الدماء» في بلد عاش تحت سيطرة الجيش منذ الاستقلال في العام 1956.

وتعليقا على أعمال العنف الخميس، دانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الجمعة «الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وإفلاتها من العقاب».

وردا على الانقلاب، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40% من ميزانية السودان، لكن هذه العقوبات لم تثنِ الجيش بل زادت الأزمة الاقتصادية مع انهيار الجنيه السوداني، وتجاوز التضخم 200% بوتيرة شهرية.

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