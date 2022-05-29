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رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقرر رفع حالة الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 09:13 مساء
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقرر رفع حالة الطوارئ
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)
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قرر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبدالفتاح البرهان رفع حالة الطوارئ التي كانت فُرضت في البلاد منذ  أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن المجلس، الأحد، «أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم (الأحد) مرسومًا برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد»، وأرجع البيان سبب ذلك إلى «تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية»، وفق «فرانس برس».

رفع حالة الطوارئ 
وأوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، وذلك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

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وصدرت التوصية بعد اجتماع لمجلس الأمن برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان؛ حيث جرى تناول الأوضاع الأمنية وتهيئة الأجواء للحوار والتوافق الوطني، بحسب «رويترز». وأعلن البرهان حالة الطوارئ بعد أن سيطر على السلطة في 25 أكتوبر من العام الماضي.

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