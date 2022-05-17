حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

خسر حزب الله وحلفاؤه، الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات، التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي، الدفعة الأخيرة منها الثلاثاء.

وكان حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد والمدعوم من طهران، يحتفظ مع حلفائه بقرابة سبعين مقعدًا من إجمالي 128 في البرلمان المنتهية ولايته، بحسب وكالة «فرانس برس».

فتح مراكز الاقتراع

وصباح الأحد، فتحت مراكز الاقتراع، أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين في أول انتخابات نيابية في البلاد تعقب سلسلة أزمات، بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية وانفجار كارثي في بيروت.

وهذه الانتخابات بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان في خريف 2019 طالبت بتنحي الطبقة السياسية، وحمّلتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة.

- لبنان.. نتائج أولية للانتخابات البرلمانية تظهر تراجع حلفاء «حزب الله»

واستمرت التظاهرات أشهرًا، ثم تراجعت وتيرتها على وقع انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وفاقم انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2020 الوضع سوءًا، وأثار نقمة اللبنانيين بعد مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة الآلاف بجروح، وكشفت التحقيقات الأولية أن الانفجار ناتج عن إهمال وتخزين مواد خطرة من دون مراقبة.