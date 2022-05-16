لبنان.. نتائج أولية للانتخابات البرلمانية تظهر تراجع حلفاء «حزب الله»

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في لبنان صفعة لـ«حزب الله»، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، مع خسارة حلفائه عددًا من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عامين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عصر الإثنين، النتائج النهائية لـ49 مقعدًا موزعين على سبع دوائر انتخابية، على أن تصدر النتائج المتبقية «تباعًا»، وفق «فرانس برس».

نتائج الماكينات الانتخابية

وتعكس النتائج الأولية فوز مرشحين معارضين ومستقلين بعدد من مقاعد البرلمان المقبل الذي تنتظره تحديات عدة. وسيضم على الأرجح كتلًا متنافسة، لا تحظى أي منها منفردة بأكثرية مطلقة، بعدما كان «حزب الله» وحلفاؤه يحظون بأكثرية في المجلس المنتهية ولايته.

وأظهرت نتائج الماكينات الانتخابية التابعة للوائح المتنافسة احتفاظ «حزب الله» وحليفته الشيعية حركة «أمل»، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، بكامل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعدًا).

ولم يتمكن حليفه المسيحي التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون من الاحتفاظ بأكثرية نيابية مسيحية، بعد خسارته عددًا من المقاعد لصالح خصمه حزب «القوات اللبنانية».

فشل لنواب «حزب الله»

كما فشل نواب سابقون مقربون من «حزب الله» وداعمته دمشق في الاحتفاظ بمقاعدهم على غرار نائب الحزب «القومي السوري الاجتماعي» أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في إحدى دوائر الجنوب، الذي يشغله منذ العام 1992، والنائب الدرزي طلال أرسلان في دائرة عاليه في محافظة جبل لبنان، وفق نتائج أولية.

في المقابل، ضمن «حزب القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع، خصم «حزب الله» اللدود، الذي تربطه علاقات جيدة بالمملكة العربية السعودية، فوزه بأكثر من عشرين مقعدًا، وفق نتائج أولية لماكينته الانتخابية. وكانت القوات فازت وحدها بـ15 مقعدًا في انتخابات 2018، مقابل 21 للتيار الوطني الحر مع حلفائه.

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وقال مسؤول الإعلام الخارجي في الحزب، مارك سعد، «تظهر النتائج أن اللبنانيين اختاروا كسر الحلقة التي أرساها حزب الله والتيار الوطني الحر، وتغيير الطريقة التي تدار بها الأمور».

وأضاف: «يمكننا القول إن اللبنانيين عاقبوا الأحزاب الحاكمة وانحازوا لنا للتعبير عن رغبتهم في بداية جديدة في الحكم».

توسع كتلة القوات

ومن شأن توسع كتلة القوات أن يخلط الأوراق عشية استحقاقات عدة، أولها انتخاب رئيس للبرلمان الجديد ثم تكليف رئيس للحكومة وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية بعد أشهر، بالنظر إلى خصومتها الشديدة مع «حزب الله» وحلفائه.

ومساء الإثنين، وجه «حزب الله» تحذيرات لخصومه السياسيين في مجلس النواب اللبناني الجديد بعد نشر نتائج جزئية للانتخابات التشريعية.

وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة للحزب محمد رعد، «نتقبلكم خصومًا في المجلس النيابي، ولكن لن نتقبلكم دروعًا للإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي»، في إشارة ضمنية إلى غريمه حزب القوات اللبنانية. وأضاف رعد في كلمة بثتها قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ«حزب الله»: «انتبهوا لخطابكم وسلوككم ومستقبل بلدكم»، وأضاف: «لا تكونوا وقودًا لحرب أهلية».