Atwasat

الرئيس التونسي يقرر توسيع صلاحياته بتعيين رئيس لهيئة الانتخابات وعضوين فيها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 06:53 مساء
الرئيس التونسي يقرر توسيع صلاحياته بتعيين رئيس لهيئة الانتخابات وعضوين فيها
الرئيس التونسي قيس سعيد يلقي كلمة في قصر قرطاج. (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو القادم.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه «يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي» وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء، وفق وكالة «فرانس برس».

كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين. وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر في 25 يوليو الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية مارس حلّه نهائيا.

انتقادات سابقة لقرارات الرئيس التونسي
وكان الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل اعلام محلية أن قرارات سعيّد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد «لا تتطابق ومبادئ دستور» 2014. كما اعتبر بفون أن «أي تغيير لرئيس الهيئة او لاعضاءها سيكون غير قانوني».

وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية الكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس الفائت وشارك فيها اكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم واجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس بـ«الناجحة».

ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل. وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت نظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة خليج قابس «فارغة» ولا مخاوف من التلوث 
تونس تقترض 700 مليون دولار من البنك الأفريقي 
إطلاق صحفية تونسية بعد توقيفها لانتقادها وزارة الداخلية

وفي فبراير، حلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء. واشرفت هيئة الانتخابات التي تم اقرارها في دستور 2014 على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ العام2011.

ويتولى سعيّد إدارة شؤون البلاد منذ قرار تجميد اعمال البرلمان وإلى اليوم بأوامر ومراسيم رئاسية في خطوة يعتبرها «تصحيحا للمسار» بينما ينتقده معارضوه وفي مقدمهم حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مؤكدين ان ما قام به الرئيس «انقلاب على الثورة وعلى الدستور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
برنامج «الميزان» (الحلقة 3)

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)
برنامج «كتب ليبية» (10)

برنامج «كتب ليبية» (10)
خلونا نحلموا (الحلقة 10)

خلونا نحلموا (الحلقة 10)
مسلسل «شن الحكاية» (10)

مسلسل «شن الحكاية» (10)
مسلسل «هذا هو» (9)

مسلسل «هذا هو» (9)
الكاسا (الحلقة 7)

الكاسا (الحلقة 7)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً

عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح ...
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام

عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام
«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات الإغلاق الأخيرة لمنشآت نفطية

«فاينانشيال تايمز»: عون يلقي باللوم على «حفتر» بشأن عمليات الإغلاق الأخيرة ...
داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع حقوق الإنسان

داخل العدد 335: قوت الليبيين رهينة الصراع السياسي.. وتراجع حقوق الإنسان
مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار

مزاعم إسرائيلية جديدة حول «هجوم ميونخ».. وطلب تعويضات من ليبيا بـ165 مليون دولار
(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا اجتماع الحكومة الأول في سبها

(فيديو) باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة.. ولهذا السبب عقدنا ...
بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟

بعد الهجمات الأخيرة.. كيف تغير أسلوب النضال الفلسطيني ضد «إسرائيل»؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجامعة العربية تطالب إسرائيل بمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى
الجامعة العربية تطالب إسرائيل بمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى
اشتباكات جديدة في باحة المسجد الأقصى
اشتباكات جديدة في باحة المسجد الأقصى
الأمم المتحدة تعبر عن «قلقها العميق إزاء تصعيد العنف» في الأراضي الفلسطينية المحتلة و«إسرائيل»
الأمم المتحدة تعبر عن «قلقها العميق إزاء تصعيد العنف» في الأراضي ...
تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة خليج قابس «فارغة» ولا مخاوف من التلوث
تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة خليج قابس «فارغة» ولا مخاوف من ...
إصابة 31 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالقدس في الجمعة الثالثة من رمضان
إصابة 31 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالقدس في الجمعة الثالثة من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه...
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين...
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة ......
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى ......
المزيد
الرئيس التونسي يقرر توسيع صلاحياته بتعيين رئيس لهيئة الانتخابات وعضوين فيها
الرئيس التونسي يقرر توسيع صلاحياته بتعيين رئيس لهيئة ......
عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني
عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني...
المئات يتظاهرون في عمان تضامنا مع الفلسطينيين في القدس
المئات يتظاهرون في عمان تضامنا مع الفلسطينيين في القدس...
إصابة 31 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالقدس في الجمعة الثالثة من رمضان
إصابة 31 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالقدس في الجمعة الثالثة من......
تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة خليج قابس «فارغة» ولا مخاوف من التلوث
تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة خليج قابس «فارغة» ولا مخاوف......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط