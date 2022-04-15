إطلاق صحفية تونسية بعد توقيفها لانتقادها وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الجمعة، صحفية تونسية إثر توقيفها بسبب انتقادات شديدة وجهتها إلى وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد محاميها لوكالة «فرانس برس».

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان الخميس، «أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببلدية أريانة، بإيقاف الصحفية شهرزاد عكاشة إثر تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها، ووجه لها وكيل الجمهورية شبهة إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية». وبيّن المحامي سمير ديلو أن عكاشة تبقى على ذمة التحقيق القضائي.

مثلت شهرزاد عكاشة أمام التحقيق للاستماع لها في شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها بعد نشرها تدوينات «تنتقد فيها سير عمل الوزارة»، حسب النقابة.

تُعرف عكاشة بانتقادها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الفائت.

وكتبت قبل توقيفها بيومين تدوينة على فيسبوك قالت فيها متوجهة لوزير الداخلية توفيق شرف الدين: «كلابك (في اشارة الى الشرطة) يا توفيق ضربوني».

وقالت عكاشة في تصريح لتلفزيون خاص محلي الثلاثاء إنه جرى التحقيق معها من قبل في إطار هذه القضية بتهمة «المس من كرامة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية والأمن القومي».

واعتبرت نقابة الصحافيين أن توقيف عكاشة «مؤشر خطير في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية».

ونهاية مارس الماضي، اتهمت النقابة السلطات بـ«توظيف وسائل الدولة» من أجل «تلجيم» الصحافيين، وجاء ذلك إثر قرار توقيف صحفي رفض طلبا من قوات الأمن الكشف عن مصادره في خبر نقله لراديو محلى.