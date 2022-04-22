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تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة خليج قابس «فارغة» ولا مخاوف من التلوث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 01:19 مساء
تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة خليج قابس «فارغة» ولا مخاوف من التلوث
حاجز حول السفينة الغارقة قبالة خليج قابس في تونس للحد من تسرب أي مواد نفطية, (وزارة البيئة التونسية)
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أعلنت وزارة البيئة التونسية، الجمعة، أن سفينة الوقود الغارقة قبالة السواحل الجنوبية منذ حوالي أسبوع، «فارغة»، رغم تأكديها في مرحلة أولى، أنها تنقل طنا من الوقود، مشددة على أنه لا مخاوف من حدوث تلوث.

وقالت الوزارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، «السفينة كسيلو الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غازول وأن خزانات السفينة فارغة، وأنها لا تشكل اي خطر للتلوث حاليا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وغرقت سفينة الشحن والتي ترفع علم غينيا الاستوائية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة الماضية، بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما قال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب شرق تونس)، محمد الكراي إنه لم «يحدث تسرب للوقود» من السفينة الغرقة، موضحًا أن لجنة الكوارث ستجتمع «لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوث».

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والأربعاء، وصلت السفينة الإيطالية «فيغا»، المجهزة بمعدات خاصة لمواجهة التلوث البحري، إلى موقع غرق السفينة، فيما سمحت السلطات التونسية بدخول السفينة الإيطالية إلى الموقع القريب من ميناء قابس.

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