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إيطاليا تنضم لجهود مكافحة التلوث بموقع سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 03:00 مساء
إيطاليا تنضم لجهود مكافحة التلوث بموقع سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس
صورة وزعتها وزارة الدفاع التونسية لسفينة «كسيلو» الغارقة في خليج قابس, 17 إبريل 2022, (أ ف ب)
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وصلت السفينة الإيطالية «فيغا»، المجهزة بمعدات خاصة لمواجهة التلوث البحري، إلى موقع غرق سفينة الشحن «إكسيلو»، قبالة ساحل تونس.

وسمحت السلطات التونسية بدخول السفينة الإيطالية إلى الموقع القريب من ميناء قابس؛ حيث غرقت السفينة التي كانت تحمل 750 طنًا من الوقود، وترفع علم غينيا الاستوائية، حسب بيان وزارة الدفاع الإيطالية الذي نقلته وكالة الأنباء «نوفا».

وأضاف البيان أن السفينة ستقدم المساعدة للعمليات الجارية من قبل السلطات التونسية من أجل الحفاظ على سلامة المنطقة المتضررة، كما يجهز طاقمها فريق غواصين مختصًا لتفقد حطام سفينة الوقود، عبر معدات تحكم عن بُعد، وذلك لتقييم الوضع الحالي وتحديد الإجراءات اللازم تنفيذها.

غرق السفينة المحملة بالوقود قبالة ساحل تونس
وغرقت سفينة الشحن في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث جرى إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب شرق تونس)، محمد الكراي، لوكالة «فرانس برس» إنه لم «يحدث تسرّب للوقود» من السفينة الغرقة، موضحًا أن لجنة الكوارث ستجتمع «لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث».

- وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب
- غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس.. ودول تعرض المساعدة
- غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس
- تونس تعلن «الوضع تحت السيطرة» بعد غرق سفينة وقود قبالة سواحلها

كما توجهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى قابس، حيث أكدت من هناك أن «الوضع تحت السيطرة»، ثم نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر هيكل السفينة غارق بشكل بالكامل.

وزير تونسي سابق: السفينة كانت محملة بنفط ليبي مهرب
وعلق وزير أملاك الدولة التونسي السابق، مبروك كرشيد، على الحادث قائلا إن السفينة «تركية» وكانت محملة «بالبترول الليبي المهرب من مدينة الزاوية، وفي طريقها إلى مالطا».

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن السفينة كانت قبل 5 أيام بمدينة صفاقس وسط تونس وتحركت على الشريط الساحلي في اتجاه الجنوب نحو شواطئ ليبيا، مؤكدًا أنها من «الخافرات البحرية التي تتولى الاستيلاء ونهب البترول الليبي انطلاقًا من الموانئ الواقعة بالمنطقة الغربية من ليبيا».

وأشار كرشيد إلى أن هذه الظاهرة «متفشية منذ زمن طويل في غرب ليبيا»، لافتًا إلى أن هناك سفنًا في البحر المتوسط قريبة من منطقة الزاوية وزوارة تتزود بكميات كبيرة من النفط الليبي المهرب إلى مالطا.

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