وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الوزير التونسي السابق، مبروك كرشيد، إن السفينة التي غرقت قبل أيام قبالة سواحل تونس هي «سفينة تركية»، مؤكدا أنها «كانت محملة بالبترول الليبي المهرب من مدينة الزاوية وكانت في طريقها إلى مالطا».

وأوضح كرشيد في مداخلة مع إحدى القنوات التلفزيونية أن السفينة كانت قبل 5 أيام بمدينة صفاقس وسط تونس وتحركت على الشريط الساحلي في اتجاه الجنوب نحو شواطئ ليبيا، مؤكدا أنها من «الخافرات البحرية التي تتولى الاستيلاء ونهب البترول الليبي انطلاقا من الموانئ الواقعة بالمنطقة الغربية من ليبيا».

وأشار كرشيد إلى أن هذه الظاهرة «متفشية منذ زمن طويل في غرب ليبيا» لافتا إلى أن هناك سفنا في البحر المتوسط قريبة من منطقة الزاوية وزوارة يتزودون بكميات كبيرة من النفط الليبي المهرب إلى مالطا.

- غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس.. ودول تعرض المساعدة

- غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

- تونس تعلن «الوضع تحت السيطرة» بعد غرق سفينة وقود قبالة سواحلها

وغرقت السبت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري، بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وجرى إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص، على ما أفادت مصادر رسمية تونسية.

وشرعت السلطات التونسية في التحقيق في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة. فيما لا يزال الجدل قائما حول هوية السفينة «كلسو» داخل وخارج تونس.