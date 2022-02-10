12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب 12 شخصًا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس.

وأفادت الوكالة نقلاً عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أن «الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار».

وأكّدت وقوع «12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة... من العاملين والمسافرين في مطار أبها». وغالبا ما يستهدف المتمردون الحوثيون في اليمن الأراضي السعودية، ولا سيما مطار أبها.

