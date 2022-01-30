رئيس إسرائيل يتوجه للإمارات في أول زيارة من نوعها

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ، إنه توجه إلى دولة الإمارات يوم الأحد في زيارة هي الأولى من نوعها؛ سعيًا إلى تعزيز العلاقات مع منطقة الخليج في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة، فيما تحاول القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران.



وقال هرتزوغ: «سأجتمع مع قيادة دولة الإمارات بدعوة شخصية من الشيخ محمد بن زايد» ولي عهد أبوظبي. وأضاف: «أنا ممتن لشجاعته وقيادته الجريئة وتوصله إلى اتفاق سلام مع إسرائيل وإرسال رسالة إلى المنطقة بأسرها مفادها أن السلام هو البديل الوحيد لشعوب المنطقة»، والرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد كبير. وزار رئيس الوزراء نفتالي بينيت الإمارات في ديسمبر، وفق وكالة «رويترز».

وفي العام 2020، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بوساطة أميركية أُطلق عليها اسم «اتفاقات إبراهيم». وتتقاسم الدولتان الخليجيتان وإسرائيل مخاوف مشتركة من إيران والقوات المتحالفة معها في المنطقة.

ووفقًا لرسالة نشرها الزعيم الإسرائيلي يوم الثلاثاء، عرضت إسرائيل في 18 يناير دعمًا أمنيًّا ومخابراتيًّا للإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيَّرة في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.