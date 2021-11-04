القضاء التونسي يصدر بطاقة جلب دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق، محمد المنصف المرزوقي «قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه» وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتولى المرزوقي رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014. وسبق أن أعلن انسحابه من الحياة السياسية، لكنه عاد مجددًا عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.

- الرئيس التونسي سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي

وفي 15 أكتوبر الماضي، قال الرئيس، قيس سعيد، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التآمر على أمن الدولة.