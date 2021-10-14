الرئيس التونسي سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 06:45 مساء
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي. (الإنترنت)

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التآمر  على أمن الدولة.

وقال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء مشيرا إلى المرزوقي، وفق «رويترز»: «تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس».

ودعا المرزوقي،  السبت الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة «النظام الديكتاتوري» في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرانكفونية في تونس.

وكان الرئيس أقر تعيين حكومة هذا الأسبوع، بعد أسابيع من عزل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قبل أن يلغي في وقت لاحق أغلب أجزاء الدستور ويستأثر بشكل شبه كامل بأغلب السلطات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بيروت إلى 6 قتلى و30 جريحا
عربى
مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
رياضة عالمية
غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة
رياضة عالمية
الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
بدء توافد قادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» إلى طرابلس
ليبيا
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام
ليبيا
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
هكذا قُتلت «المسافرة الأميركية» غابي بيتيتو
منوعات
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هكذا تُستغل الفرص».. أغرب صورة لمحمد صلاح في الملاعب بطلها طفل ليبي (صورة)