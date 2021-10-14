الرئيس التونسي سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي. (الإنترنت)

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي وطالب وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وقال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء مشيرا إلى المرزوقي، وفق «رويترز»: «تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس».

ودعا المرزوقي، السبت الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة «النظام الديكتاتوري» في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرانكفونية في تونس.

وكان الرئيس أقر تعيين حكومة هذا الأسبوع، بعد أسابيع من عزل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قبل أن يلغي في وقت لاحق أغلب أجزاء الدستور ويستأثر بشكل شبه كامل بأغلب السلطات.