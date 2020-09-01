ارتفاع إجمالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى 25 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 07:10 مساء
سفينة شحن محطمة في مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع وتبدو خلفها إهراءات الحبوب المتضررة بشدة، 31 أغسطس 2020. (ا ف ب)

ارتفع عدد الموقوفين الإجمالي في قضية انفجار المرفأ المروع في بيروت إلى 25 شخصا، بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين، الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».

وذكر المصدر أن المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش، وهو مسؤول المخابرات في المرفأ، بحسب «فرانس برس».

وتعمل الأجهزة الثلاثة في المرفأ وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك الذي تم توقيف مديره العام بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارته، مديره العام، حسن قريطم، في وقت سابق. وبذلك بات المدعى عليهم في القضية والبالغ عددهم 25 شخصا موقوفين جميعهم بموجب مذكرات وجاهية.

أضرار جسيمة في العاصمة
وتسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس بمقتل 188 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين. كما ألحق أضرارا جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.

ولا يزال سبب وقوع الانفجار الذي سبقه اندلاع حريق في العنبر رقم 12، غامضا. ورجحت مصادر أمنية أن قد يكون قد نتج من عمليات تلحيم فجوة في العنبر، حيث جرى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات. إلا أن مراقبين كثرا يشككون في صحة تلك الفرضية أو بأي رواية صادرة عن السلطات، المتهمة أساسا بالفساد والإهمال.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، الذي أتى على أجزاء من المرفأ، إلا أن محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بعد الانفجار بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة بلبنان. وحوّل انفجار المرفأ في 4 أغسطس بيروت إلى مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.

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