مصر.. إصابة 12 شخصا في حريق مروع بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي «فيديو»

صورة متداولة للحريق على الطريق الصحراوي القاهرة -الإسماعيلية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 12 مواطنًا إثر حادث حريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ولا وفيات.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د.خالد مجاهد، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف مجاهد أن د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت كلا من الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور سامح العشماوي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فور وقوع الحادث بتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل «قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي، المنيرة» طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالاتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على وجود الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات.