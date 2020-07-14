مصر.. إصابة 12 شخصا في حريق مروع بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي «فيديو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 08:51 مساء
صورة متداولة للحريق على الطريق الصحراوي القاهرة -الإسماعيلية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 12 مواطنًا إثر حادث حريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ولا وفيات.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د.خالد مجاهد، أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، مشيرًا إلى أن الإصابات  تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف مجاهد أن د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت كلا من الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور سامح العشماوي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فور وقوع الحادث بتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل «قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي، المنيرة» طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالاتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على وجود الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
بوقادوم يدعو إلى توسيع المحادثات الليبية خارج طرابلس وبنغازي
ليبيا
فرنسا ترفع دعمها مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا إلى 138 ألف يورو
ليبيا
الإمارات ترجئ إطلاق مسبار «الأمل» إلى المريخ
عربى
«تأسيسية» الدستور تطالب بتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور
ليبيا
«بلومبيرغ»: تأجيل مراجعة المصرف المركزي يؤجج معركة إقليمية في ليبيا
ليبيا
جريدة إيطالية: خطة أميركية لتحييد «الهلال النفطي» عن النزاع المسلح في ليبيا
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»