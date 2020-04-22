مصر ترسل مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 10:59 صباحا
جانب من المساعدات الموجهة من مصر إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مواجهة وباء كورونا. (الإنترنت).

أرسلت مصر معدات طبية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة وباء كورونا المستجد الذي أودى بحياة 43 ألف شخص في أميركا وحدها.

ونشر مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو يظهر صناديق عليها كتابات باللغتين الإنجليزية والعربية: «من الشعب المصري إلى الشعب الأميركي»، محملة على متن طائرة شحن عسكرية، حسب وكالة «فرانس برس».

وحطت الطائرة في قاعدة أندروز الجوية العسكرية بالقرب من واشنطن، حسبما أشار النائب الديمقراطي داتش روبيرسبرغر المسؤول في لجنة تضم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي تروج للعلاقات مع مصر.

وقال روبيرسبرغر إن الطائرة نقلت حوالي مئتي ألف كمامة و48 ألف غطاء واقي للأحذية. وكتب في تغريدة على «تويتر»: «هذا هو السبب الذي يجعل الدبلوماسية الدولية والحفاظ على العلاقات مع الحلفاء مثل مصر، أمرا ضروريا، ليس في وقت الأزمات فقط بل كل يوم».

ورحب السفير الأميركي في القاهرة جوناثان كوهين بالشحنة التي وصفها بـ«السخية».

وتعد مصر حليفا استراتيجيا منذ وقت طويل للولايات المتحدة، التي تبلغ مساعداتها العسكرية للقاهرة حوالي 1.3 مليار دولار في السنة.

وأحصت منظمة الصحة العالمية في مصر 250 وفاة و3300 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة بعيدة كل البعد عن 45 ألف وفاة المسجلة في الولايات المتحدة، الأكثر تضررا بالوباء.

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