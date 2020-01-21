الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل ثلاثة فلسطينيين «تسللوا من غزة»

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء أن جنوده قتلوا ثلاثة فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة إلى الجنوب «ورموا عبوة ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية».

وقالت ناطقة باسم الجيش لوكالة «فرانس برس»، «بوسعي أن أؤكد أن ثلاثتهم قُـتلوا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأتى تصريح المتحدّثة بعيد تغريدة للجيش على حسابه في موقع تويتر قال فيها «لقد رصدنا لتوّنا ثلاثة إرهابيين عبروا السياج الأمني من غزة إلى إسرائيل»، مضيفا أنّه «بعد وصول جنودنا إلى المكان ألقى الإرهابيون عبوّة ناسفة باتجاههم. جنودنا ردّوا بإطلاق النار على الإرهابيين».

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فقد تمكّن الفلسطينيون الثلاثة من التسلّل من القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس، والتقدّم مسافة 400 متر داخل الأراضي الإسرائيلية، مستفيدين في ذلك من «الطقس العاصف» قبل أن تتصدّى لهم القوات الإسرائيلية.

من جهته أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ أيّاً من المدنيين الإسرائيليين المقيمين قرب الحدود مع قطاع غزة، لم يتعرّض للخطر خلال عملية التسلّل والتصدّي لها.

ومنذ 2008 خاضت إسرائيل ثلاث حروب ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلّحة المتحالفة مع الحركة الإسلامية في قطاع غزة.