«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

القاهرة - بوابة الوسط

الحلقة (13) من وثائقي «مئوية ليبيا» لقناة الوسط (WTV) وفيها: توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

ترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.