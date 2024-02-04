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«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 02:47 مساء

الحلقة (13) من وثائقي «مئوية ليبيا» لقناة الوسط (WTV) وفيها: توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

ترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

الحلقات السابقة:
- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (7): «حرب عند الحدود ثم مفاوضات»
- «مئوية ليبيا» الحلقة (8): «مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (9): شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

 

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