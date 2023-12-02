  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأوروبي يقرّ قواعد تُلزم الشركات توفير حماية سيبرانية للمنتجات الذكية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 10:17 مساء
الاتحاد الأوروبي يقرّ قواعد تُلزم الشركات توفير حماية سيبرانية للمنتجات الذكية
ممثلة عن شركة «سامسونغ » تقدّم تفسيراً في شأن تطبيق «سمارت ثينغز» الذي يتيح التحكم في عدد كبير من الأجهزة المنزلية الذكية، في معرض لاس فيغاس للالكترونيات بتاريخ الثالث من يناير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

وافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة تُلزم الشركات المصنعة للمنتجات المتصلة، كالثلاجات «الذكية» أو المساعدين الافتراضيين، على توفير حماية أفضل لهذه التقنيات من خطر القرصنة بحسب ما أعلن الجانبان، أمس الجمعة.

وتشكّل ملايين المنتجات الذكية المستخدمة في الحياة اليومية، كأجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة المنزلية والسيارات ولعب الأطفال، نقاطاً يمكن من خلالها شن هجمات معلوماتية، لكن معظمها ليس خاضعاً حتى الآن لأي التزامات تتعلق بالأمن السيبراني، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولن يكون ممكناً بعد اليوم طرح هذه المنتجات والبرامج إلا إذا استوفت معايير أمان معينة في التصميم والتصنيع. ويعني هذا الشرط «كل المنتجات المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض آخر أو بشبكة».

 وجوب اعتماد الشفافية 
ونصّ التشريع الأوروبي أيضاً على وجوب اعتماد الشفافية في ما يتعلق بالعيوب التي قد يتبين وجودها، إذ ستكون الشركات ملزمة توثيقها والإبلاغ عن طريقة التعامل معها.

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية

وقال وزير التحول الرقمي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر «يجب أن تتمتع الأجهزة المتصلة بالحد الأدنى من الأمن السيبراني عند طرحها في الاتحاد الأوروبي، بحيث تجري حماية الشركات والمستهلكين بشكل صحيح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة

الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ألمانيا (شاهد)

تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ...
المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»

المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»
الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار

الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار
«نيويورك تايمز»: «إسرائيل» علمت بخطة «طوفان الأقصى» قبل عام

«نيويورك تايمز»: «إسرائيل» علمت بخطة «طوفان الأقصى» قبل عام
«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟

«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات

«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات
في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية ...
240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة

240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجاح أول تجربة «للتنفس السائل» في روسيا
نجاح أول تجربة «للتنفس السائل» في روسيا
الولايات المتحدة ستحاول العودة إلى القمر بنهاية يناير
الولايات المتحدة ستحاول العودة إلى القمر بنهاية يناير
ميكروسوفت ستتولى منصب مراقب دون تصويت في مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي»
ميكروسوفت ستتولى منصب مراقب دون تصويت في مجلس إدارة شركة «أوبن ...
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
صخرة متطايرة تسقط على سيارة بفرنسا.. وجدل حول مصدرها
صخرة متطايرة تسقط على سيارة بفرنسا.. وجدل حول مصدرها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة...
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل...
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة ......
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية ......
«يوتيوب» تطلق أداة جديدة تتيح استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي
«يوتيوب» تطلق أداة جديدة تتيح استنساخ الأصوات بالذكاء ......
المزيد
الاتحاد الأوروبي يقرّ قواعد تُلزم الشركات توفير حماية سيبرانية للمنتجات الذكية
الاتحاد الأوروبي يقرّ قواعد تُلزم الشركات توفير حماية ......
«لسان» إيلون ماسك يهدد مستقبل «إكس»
«لسان» إيلون ماسك يهدد مستقبل «إكس»...
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» ......
صخرة متطايرة تسقط على سيارة بفرنسا.. وجدل حول مصدرها
صخرة متطايرة تسقط على سيارة بفرنسا.. وجدل حول مصدرها...
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية...
المزيد