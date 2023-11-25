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بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 12:55 مساء
بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!
A23a هو أكبر جبل جليدي في العالم حاليًا (ديلي ميل)
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بدأ أكبر جبل جليدي في العالم، الذي يطلق عليه «A23a»، بالتحرك بعد 30 عاما من البقاء عالقا في مكانه، حيث تبلغ مساحته نحو 1540 ميلا مربعا، وسمكه 1312 قدما (399.9025 متر)، وفقا للخبراء.

ويتحرك الآن A23a شمالا بفعل الرياح وتيارات المحيط بسرعة، بعد 30 عاما من ثباته في قاع المحيط، وينجرف عبر شبه جزيرة القطب الجنوبي. ومن المفترض أن ينهار بسبب المياه القوية فور وصوله إلى المحيط المفتوح، حسب جريدة «ديلي ميل».

ويجب تتبع الأجسام الكبيرة مثل A23a باستمرار بعد تحركها، لأنها يمكن أن تشكل تهديدا للسفن، وكذلك الحياة البرية.

وعلى عكس العديد من الجبال الجليدية الكبيرة التي تنفصل عن القارة القطبية الجنوبية وتطفو بعيدا، لم يتحرك A23a سوى بضع مئات من الأميال منذ انفصاله عن الجرف الجليدي Filchner في أغسطس 1986.

ويرجع ثباته إلى كونه مرتكزا أو عالقا في القاع البحري. مع ذلك، تحرر الجبل الجليدي الضخم الآن.

توقعات بثبوته بالقرب من جورجيا الجنوبية
وقال خبير الاستشعار عن بُعد من هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية، الدكتور أندرو فليمنغ، لـ«بي بي سي» إنه اكتشف العلامات الأولى لحركة A23a في العام 2020، «كنا نتساءل عما إذا كان هناك أي تغيير محتمل في درجات حرارة مياه الجرف أدى إلى تحريك A23a، ولكن الإجماع هو أن الوقت قد حان للتو».

ومن المتوقع أن يصل A23a إلى التيار المحيط بالقطب الجنوبي، وهو عبارة عن حلقة طولها 13000 ميل من مياه المحيط تتدفق حول القارة القطبية الجنوبية.

-آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
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ومن الممكن أن يثبت بالقرب من جورجيا الجنوبية، وهي جزيرة تقع إلى الشمال في جنوب المحيط الأطلسي، وتعد نقطة ساخنة للفقمات والطيور البحرية.

ويخشى الخبراء إذا حدث ذلك أنه قد يعطل روتين تغذية هذه المخلوقات. لكن إذا ذاب، فإن المعادن المنطلقة من الجليد يمكن أن توفر العناصر الغذائية للكائنات الحية في قاع السلسلة الغذائية للمحيطات.

يؤدي ارتفاع درجات حرارة المياه والهواء الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار على طول سواحل القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند، مما يؤدي إلى تسريع ذوبان الجليد.

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