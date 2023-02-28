الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مرصد مرجعي أميركي، الإثنين، أن حجم الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) وصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد في أواخر فبراير، مسجلا رقما قياسيا للذوبان منذ بدء قياسات الأقمار الصناعية قبل 45 عاما.

ويذوب الجليد البحري في أنتاركتيكا بالصيف ثم يعود للتشكل في الشتاء. في منتصف فبراير، أعلن المركز القومي الأميركي لبيانات الجليد والثلوج (NSIDC) أنه حتى قبل نهاية الصيف، كانت مستويات الجليد الذائب أكبر مما كانت عليه العام 2022 الذي سجل بدوره مستوى قياسيا في الذوبان، وفق «فرانس برس».

وقال المرصد إن الذوبان استمر، وهذه المرة ربما وصل جليد البحر «إلى الحد الأدنى لهذا العام، عند 1.79 مليون كيلومتر مربع، في 21 فبراير 2023».

ومع ذلك، أشار المرصد إلى أن هذا الرقم «أولي»، وأن «ظروف الذوبان المستمرة يمكن أن تدفع نطاق الجليد إلى مزيد التراجع». ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في هذا الشأن مطلع مارس.

وليس لذوبان الجليد البحري تأثير مباشر على مستوى سطح البحر، لأنه يتشكل عن طريق تجميد المياه المالحة الموجودة أصلا في المحيط.

الاحترار المناخي

وقال الباحث تيد سكامبوس، المتعاون مع المركز القومي الأميركي لبيانات الجليد والثلوج، في بيان إن «مدى الجليد البحري المنخفض يعني أن أمواج المحيط ستضرب شواطئ الغطاء الجليدي، ما يقلل من الحواجز الجليدية حول القارة القطبية الجنوبية».

ومع ذلك، فإن الغطاء الجليدي، وهو نهر جليدي كثيف من المياه العذبة يغطي القارة القطبية الجنوبية، يخضع لمراقبة خاصة من العلماء لأنه يحتوي على ما يكفي من الماء لإحداث ارتفاع كارثي في مستوى المحيطات في حال ذوبانه.

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إلى ذلك، فإن الكتلة الجليدية البيضاء تعكس أشعة الشمس أكثر من المحيط الأكثر قتامة، وبالتالي فإن فقدانها يزيد من ظاهرة الاحترار المناخي.

في فبراير 2022، انخفض الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى أقل من مليوني كيلومتر مربع للمرة الأولى. كما بلغ العامين 2017 و2018 حدا منخفضا للغاية (ثالث ورابع أدنى مستوى).

وقال تيد سكامبوس «قد يكون اتجاه انخفاض الجليد البحري إشارة إلى أن الاحترار قد أثر أخيرا على الجليد العائم حول القارة القطبية الجنوبية، لكن الأمر سيستغرق سنوات أخرى للتأكد».