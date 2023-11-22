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نجوم البرامج التلفزيونية الأميركية ضحايا مقاطع فيديو مزيّفة أنشأها الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 05:14 مساء
نجوم البرامج التلفزيونية الأميركية ضحايا مقاطع فيديو مزيّفة أنشأها الذكاء الصناعي
تمثل مقاطع الفيديو التي يبلغ عددها ملايين على «فيسبوك» مزايا المنتجات الصحية أو مكافحة مرض السكري من خلال استغلال صورة مقدمي البرامج التي تعرضها القنوات الأمريكية كـ«سي بي إس» و«سي إن إن». (أ ف ب)
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تروّج مقاطع فيديو شوهدت آلاف المرات عبر فيسبوك، مزايا منتجات للتنحيف أو مُعالِجة لمرض السكري، من خلال استغلال صورة نجوم برامج تلفزيونية من القنوات الأميركية كـ«سي بي إس» و«سي إن إن».

وأُنشئت مقاطع الفيديو هذه بواسطة برامج الذكاء الصناعي، وتشكل ما يُعرف بـ«التزييف العميق» (ديب فايك)، وهي تلاعبات رقمية تتزايد نسبتها وقربها من الواقع، مما يشكل ضرراً على سمعة وسائل الإعلام التقليدية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعلّق بعض المذيعين والصحفيين الذين انتُحلت شخصياتهم، فور نشر مقاطع الفيديو هذه عبر المنصات الاجتماعية.

أقوال محرّفة لإيلون ماسك
وقالت مذيعة شبكة «سي بي إس» غايل كينغ في منشور عبر صفحتها في إنستغرام في أكتوبر «لم أسمع قط عن هذا المنتج وما استخدمته مطلقاً! لا تنخدعوا بهذه المقاطع المُركّبة بتقنية الذكاء الصناعي»، كما تُستخدم في مقاطع فيديو أخرى أقوال محرّفة للملياردير إيلون ماسك، لأغراض تجارية.

وتقنية «التزييف العميق» التي تمجّد أنواعاً عدة من المنتجات وخططاً استثمارية مشبوهة، غالباً ما تحيل المستحدم على منصات للتجارة الإلكترونية ومواقع موقتة تختفي بعد أيام قليلة من نشر مقاطع الفيديو عبر الانترنت.

وتحظر شركة «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) منذ سنة 2020، نشر هذا النوع من مقاطع الفيديو في منصاتها، باستثناء الشرائط التي تنطوي على محتوى ساخر، إلا أن مقاطع فيديو «التزييف العميق» التي أجرت وكالة «فرانس برس» عملية تحقق من عدد كبير منها، لا تزال تنتشر من دون ضوابط عبر الإنترنت.

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يقول الأستاذ المتخصص في التكنولوجيا الرقمية لدى جامعة بيركلي في كاليفورنيا هاني فريد «نشهد انتشاراً متزايداً لهذا النوع من مقاطع الفيديو التي تُستخدم فيها عينة صوتية مدتها دقيقتان فقط ويُعاد من خلالها إنتاج صوت شخص ما في تسلسل تخيّلي جديد، مع تحريك الفم بالتزامن مع صدور الصوت». 

وتُعد الأسماء البارزة في المجال السمعي البصري أهدافاً سهلة لتدريب برامج الذكاء الصناعي على مقاطع الفيديو هذه، بسبب ظهورها الدائم عبر الشاشة.

وتقول عميدة كلية الصحافة في جامعة ميسيسيبي أندريا هيكرسون، إنّ مقاطع الفيديو الشائعة تمثّل اتجاهاً مقلقاً لأنّ الجمهور أنشأ علاقة من الألفة مع هذه الشخصيات العامة، التي انتُحلت هويتها، وتضيف إن «الأمر خطر جداً لأن الناس لا يتوقعون أن تكون المعلومات المضللة حاضرة في مقاطع الفيديو هذه».

ويحتل المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الصناعي مكانة متزايدة في عمليات الاحتيال المالي، التي كلفت الأميركيين نحو 3,8 مليارات دولار في العام 2022، وفق عمليات حسابية أجرتها هيئة المنافسة الأميركية.

واستهدفت عمليات الاحتيال هذه أشخاصاً في بلدان عدة بينها كندا وأستراليا، وكلفت بعض الأفراد عشرات بل مئات الآلاف من الدولارات، ويقول المحامي تشيس كارلسون في منشور عبر مدونة خلال مطلع هذه السنة إن «عمليات الاحتيال تصبح معقدة بصورة متزايدة، إذ يجمع المجرمون بين أساليب الاحتيال التقليدية وعمليات احتيال تستند إلى العملات المشفرة وبرامج الذكاء الصناعي»، ويزداد قلق الأميركيين من استخدام الذكاء الصناعي، وتحديداً في المواضيع السياسية.

تأثير المحتوى على الانتخابات الرئاسية
ويتوقع أكثر من 50% منهم أن المحتوى المضلل الذي ينتجه الذكاء الصناعي ستؤثر سلباً على الانتخابات الرئاسية للعام 2024، بحسب استطلاع نشره في سبتمبر موقع «أكسيوس» وشركة «مورنينغ كونسلت» للأبحاث الاقتصادية.

وسبق أن تحققت وكالة «فرانس برس» من مقاطع فيديو جرى التلاعب بها، يظهر فيها الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يعلن عن تعبئة عامة، أو أخرى لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وهي تعلن تأييدها لحاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتوصّل استطلاع أجرته شركة «غالوب» في أكتوبر إلى أنّ ثلث الأميركيين فقط يثقون «بصورة كبيرة» أو «إلى حد ما» بوسائل الإعلام الإخبارية، في نتيجة مُشابهة لأدنى رقم سُجّلت سنة 2016.

وينطوي انتشار هذا المحتوى الذي يمكن أحياناً رصده بسهولة لرداءة نوعيته، على خطر تأجيج «أزمة ثقة» الجمهور في وسائل الإعلام والمؤسسات، على قول مديرة معهد البيانات والديمقراطية والسياسة في جامعة جورج واشنطن ريبيكا ترومبل. 

وتؤكد الخبيرة التي تشدد على ضرورة توخي الحذر قبل إعادة نشر أي نوع من المحتوى عبر الإنترنت، أن «المعلومات ذات النوعية العالية تنتشر بصورة دائمة، ويمكننا مع نسبة كبيرة من الشك، تحديد الحقيقي من المضلل».

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