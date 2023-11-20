إستقالة رئيسة «أوبتوس» الأسترالية بعد عطل قطع الاتصالات

القاهرة - بوابة الوسط

قدّمت رئيسة شركة الاتصالات الأسترالية «أوبتوس» استقالتها بعد عطل كبير أدى إلى قطع الاتصالات عن أكثر من 10 ملايين شخص، وفق ما ذكرت المجموعة الأم، اليوم الإثنين.

واستُبدلت الرئيسة التنفيذية للشركة كيلي باير روزمارين بعد ثلاثة أيام من استجوابها من جانب مجلس الشيوخ الأسترالي بسبب عطل طرأ في الساعات الأولى من يوم 8 نوفمبر أدى إلى توقف خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في شركة «أوبتوس» لمدة 12 ساعة تقريبا، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت روزمارين في بيان أصدرته الشركة الأم «سينغتل» «بعد التفكير مليا، توصّلت إلى قرار مفاده أن استقالتي تصب في مصلحة «أوبتوس».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي يوين كوان مون، لـ«سينغتل» إن رئيسة «أوبتوس»المستقيلة قادت الشركة خلال فترة صعبة بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-19 وتمكّنت من تحسين الأداء المالي للشركة، مضيفا «نحن نتفهّم قرارها ونتمنى لها الأفضل في مشاريعها المستقبلية».

وعيّنت «أوبتوس» المدير المالي مايكل فنتر رئيسا تنفيذيا موقتا للشركة مع بقائه في منصبه الحالي، ريثما تختار خلفا دائما لكيلي باير روزمارين.

وقالت «أوبتوس» إن العطل حدث على مستوى البلاد بعد الانقطاع التلقائي لأجهزة الراوتر التي أصبحت محملة بشكل زائد أثناء تحديث برنامج.