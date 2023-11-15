وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل إلى الأرض في العام الفائت بعد رحلة استغرقت ملياري سنة ضوئية، وميض ضوء يختزن طاقة قياسية، أثّر في الطبقات العليا من الغلاف الجوي بطريقة غير مسبوقة، على ما أفادت دراسة نُشرت، أمس الثلاثاء.

في التاسع أكتوبر 2022، رصد علماء الفلك انفجاراً ضخماً لأشعة غاما، وهو الشكل الأكثر كثافة للشعاع الكهرومغناطيسي، في ظاهرة ناتجة من التطوّرات الأكثر تطرّفاً في الكون كانفجارات النجوم العملاقة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وانفجار أشعة «غاما» الذي أطلقت عليه تسمية «بي او ايه تي» (BOAT)، وهي الأحرف الاولى من عبارة «برايتست اوف آل تايم» أي الأكثر سطوعاً على الإطلاق، وحدث على مسافة حوالى ملياري سنة ضوئية، رصدته التلسكوبات لسبع دقائق فقط، لكنّه خلّف ضوءاً تمكّن علماء الفلك الهواة من رؤيته مدى سبع ساعات.

قوة تاثير على الموجات الراديوية

وقد نشّط الوميض القوي أجهزة استشعار الصواعق في الهند، وشغّل أدوات مخصصة لدراسة العواصف الشمسية، وتمكن العلماء بسرعة من تحديد تأثيره على الاتصالات الراديوية ذات الموجات الطويلة في الجزء السفلي من الغلاف الأيوني (الطبقة العليا من الغلاف الجوي للأرض)، على ارتفاع يراوح بين 60 و350 كيلومتراً.

ومع استمرارهم في تحليل الظاهرة، لاحظ باحثون إيطاليون وصينيون للمرة الأولى، أنّها أثرت أيضاً على الجزء العلوي من الغلاف الأيوني.

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ويمثّل هذا الجزء الموجود على ارتفاع يتراوح بين 350 و950 كيلومتراً فوق الأرض قرب الحدود مع الفضاء، المكان الذي تتحول فيه أشعة الشمس إلى جسيمات مشحونة تشكّل حقلاً كهربائياً كبيراً.

وأوضح ميركو بيرسانتي، المعدّ الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، في حديث عبر الوكالة الفرنسية، أن الخبراء يتناقشون منذ نحو عشرين عاماً بشأن احتمال أن تؤثّر انفجارات أشعة غاما على الجزء العلوي من الغلاف الأيوني، وعلّق الباحث في جامعة لاكويلا الإيطالية بالقول «أعتقد أننا توصّلنا أخيراً لإجابة عن هذا السؤال».

القضاء على طبقة الأوزون!

ومن حظ فريق عمله أن القمر الصناعي الصيني الإيطالي «سي اس ايه اس3» المجهّز بكاشف للحقل الكهربائي، كان«بالضبط في المنطقة التي أضاءها انفجار أشعة غاما»، على ارتفاع 500 كيلومتر فوق الأرض، وقال «لقد وجدنا شكلاً في الحقل الكهربائي لم يُرصد مثله من قبل».

وقال إريك كولكرز، وهو خبير في أشعة غاما لدى وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان «إنه أمر مذهل، يمكننا رؤية ظواهر تحدث في الفضاء السحيق وتؤثر في الوقت نفسه على الأرض».

ومن المفترض أن يساعد هذا الاكتشاف في فهم التهديد المحتمل لانفجارات قد تحصل مستقبلاً لأشعة غاما.

أما السيناريو الأسوأ، فيتمثل في حدوث مثل هذا الانفجار القوي في مجرتنا درب التبانة، وقال بيرسانتي «سيكون قادراً على محو طبقة الأوزون بصورة تامة».

وسيصبح كل ما هو موجود على سطح الأرض معرّضاً لأشعة الشمس ما فوق البنفسجية، مما قد يؤدي إلى انتهاء الحياة على الأرض.

لكن لا داعي للهلع لأن من المحتمل أيضاً أن يمتص الغلاف الأيوني كل أشعة غاما، ليجنّب البشر تالياً أي مصير مدمّر، على قول الباحث.

وانفجار «بي او ايه تي» الذي حدث العام الفائت في سمائنا من كوكبة السهم الصغيرة المسماة رسمياً «جي آر بي 221009 أيه»، قد يكون حصل إما جراء انفجار نجم ضخم في نهاية حياته، أو إزاء ولادة ثقب أسود، أو كلاهما نظراً إلى قوة الانفجار الهائلة. فعندما ينفجر نجم عملاق يتحوّل إلى مستعر أعظم، قبل أن يتدهور ويشكل ثقباً أسود. ثم يتشكّل من المادة قرص حول الثقب الأسود، يجري امتصاصه هناك ويُطلَق على شكل طاقة.