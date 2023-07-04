  • Alwasat News
Atwasat

دراسة علمية: مرور الوقت يبدو «أبطأ» بـ5 مرات في بدايات الكون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 09:11 مساء
دراسة علمية: مرور الوقت يبدو «أبطأ» بـ5 مرات في بدايات الكون
صورة فنية لنجم زائف نشرها المرصد الأوروبي الجنوبي. 5 مارس 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

يبدو أن الوقت كان يمر أكثر بطءا بخمس مرات في مراحل الكون المبكرة، على ما بينت دراسة علمية استخدمت للمرة الأولى أجساما كونية ساطعة جدا تُعرف بالنجوم الزائفة لتأكيد هذه الظاهرة الغريبة، وبحسب نظرية النسبية التي طرحها ألبرت أينشتاين، يُفترض بسبب توسع الكون أن «نلاحظ نمو الكون البعيد في حركة بطيئة»، كما يوضح لوكالة «فرانس برس» جيراينت لويس، وهو عالم في الفيزياء الفلكية بجامعة سيدني والمعد الرئيسي للدراسة التي نشرت نتائجها الاثنين مجلة «نيتشر أسترونومي».

واستخدم الباحثون ملاحظاتهم عن نجوم تُنهي حياتها في الانفجار، تُعرف بالمستعرات العظمى «سوبرنوفا»، لإظهار أن الوقت بدا وكأنه يمر أبطأ بمرتين عندما كان الكون في نصف عمره الحالي، وهو 13,8 مليار سنة، وتستخدم الدراسة الجديدة الكوازارات «النجوم الزائفة»، وهي أكثر إشراقا بشكل لا يضاهى، لتعود إلى ما يصل إلى مليار سنة بعد ولادة الكون ويبدو أن الوقت يتدفق هناك أكثر بطءا بخمس مرات، وفق نتائج الدراسة.

يبدو أن كل شيء يسير في حركة بطيئة
وبحسب البروفيسور لويس، «يبدو أن كل شيء يسير في حركة بطيئة» لمن يراقب هذه الحركة اليوم، ولكن «إذا كان بإمكاني نقلك بطريقة سحرية عشرة مليارات سنة إلى الوراء لإسقاطك بالقرب من أحد هذه النجوم الزائفة، ومشاهدة ساعة التوقيت الخاصة بك، فسيبدو كل شيء طبيعيا»، مشيرا إلى أن «الثانية ستكون ثانية».

لقياس هذه الظاهرة، التي تسمى تمدد الزمن الكوني، حلل لويس وعالم الإحصاء من جامعة أوكلاند النيوزيلندية بريندون بروير، بيانات من 190 نجما زائفا جُمعت على مدار 20 عاما، وتُعرف النجوم الزائفة، وهي نوى مجرية بها ثقب أسود فائق الكتلة في مركزها، بأنها أكثر الأجسام سطوعا وطاقة في الكون، ما يجعلها «منارات عملية جدا لرسم خرائط الكون»، بحسب البروفيسور لويس، وكانت الصعوبة تكمن في تحويلها إلى ساعات كونية سهلة الاستخدام مثل المستعرات العظمى التي توفر إشارة واحدة لكنها موثوقة بمرور الوقت.

الفهم الإحصائي للأحداث العشوائية
بالنسبة للكوازارات، حقق الباحثون هدفهم بفضل عدد كبير من البيانات إضافة إلى تقدم أُحرز أخيرا في الفهم الإحصائي للأحداث العشوائية، في هذه الحالة، نجح الباحثون في تفسير الصدمات المتعددة التي تحدث عندما يمتص الثقب الأسود للنجم الزائف المادة، وقد شبه لويس ذلك بعرض للألعاب النارية، حيث يبدو أن البخاخات الكبيرة تنفجر عشوائيا، لكن عناصرها «تتألق ثم تتلاشى» وفق وتيرة زمنية محددة ومنتظمة.

وقال لويس «لقد حللنا عرض الألعاب النارية هذا، وأظهرنا أن النجوم الزائفة أيضا يمكن استخدامها كمنارات زمنية للكون في مراحله المبكرة» وبذلك أثبت الباحث أن «أينشتاين على حق مرة أخرى»، وقد فشلت محاولات سابقة لاستخدام النجوم الزائفة لقياس نظرية تمدد الزمن الكوني، بعدما أدت إلى «اقتراحات غريبة»، بينها أن الكوازارات لم تكن كائنات بعيدة بالدرجة التي أظهرتها الملاحظات، كما أن الدراسة الجديدة «تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح»، من خلال إظهار أن هذه الأجسام تخضع أيضا لقوانين الكون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين

كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين
نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار

نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار
شاهد.. تتويج ملكي لأسطورة التنس المعتزل فيدرر بالمقصورة الرئيسية في «ويمبلدون»

شاهد.. تتويج ملكي لأسطورة التنس المعتزل فيدرر بالمقصورة الرئيسية في «ويمبلدون»
خلاف بين تركيا والدنمارك حول رأس تمثال برونزي لأحد الأباطرة

خلاف بين تركيا والدنمارك حول رأس تمثال برونزي لأحد الأباطرة
انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل

انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل
جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع

جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع
«تويتر» تحصر استخدام «تويت دك» على أصحاب الحسابات الموثقة

«تويتر» تحصر استخدام «تويت دك» على أصحاب الحسابات الموثقة
بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول

بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا

صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا

تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر

المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية

الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية
«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي

حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع التواصل؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع...
هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته الصحية

هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته ...
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فيرجن غالاكتيك» تُطلق رحلتها التجارية الأولى بعد طول تأخير
«فيرجن غالاكتيك» تُطلق رحلتها التجارية الأولى بعد طول تأخير
البرلمان الفرنسي يلزم شبكات التواصل الاجتماعي بموافقة الوالدين لمن تحت 15 سنة
البرلمان الفرنسي يلزم شبكات التواصل الاجتماعي بموافقة الوالدين ...
روبوت يقود فرقة موسيقية لأول مرة في كوريا الجنوبية
روبوت يقود فرقة موسيقية لأول مرة في كوريا الجنوبية
«ناسا» تلتقط الصور المضيئة الأولى لحلقات كوكب زحل
«ناسا» تلتقط الصور المضيئة الأولى لحلقات كوكب زحل
إيلون ماسك يضع 3 قيود جديدة لمستخدمي «تويتر»
إيلون ماسك يضع 3 قيود جديدة لمستخدمي «تويتر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 ......
الذكاء الصناعي يحمل الأمل بتغيير حياة ذوي الإعاقة
الذكاء الصناعي يحمل الأمل بتغيير حياة ذوي الإعاقة...
«ميتا» تعد بنموذج أكثر تطورا للذكاء الصناعي
«ميتا» تعد بنموذج أكثر تطورا للذكاء الصناعي...
اكتشاف عناصر للحياة على قمر جليدي تابع لكوكب زحل
اكتشاف عناصر للحياة على قمر جليدي تابع لكوكب زحل...
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب ......
المزيد
دراسة علمية: مرور الوقت يبدو «أبطأ» بـ5 مرات في بدايات الكون
دراسة علمية: مرور الوقت يبدو «أبطأ» بـ5 مرات في بدايات الكون...
إرجاء آخر رحلة للصاروخ «أريان 5»
إرجاء آخر رحلة للصاروخ «أريان 5»...
أوروبا تطلق تلسكوب «إقليدس» لاكتشاف «المادة المظلمة» للكون
أوروبا تطلق تلسكوب «إقليدس» لاكتشاف «المادة المظلمة» للكون...
إيلون ماسك يضع 3 قيود جديدة لمستخدمي «تويتر»
إيلون ماسك يضع 3 قيود جديدة لمستخدمي «تويتر»...
«ناسا» تلتقط الصور المضيئة الأولى لحلقات كوكب زحل
«ناسا» تلتقط الصور المضيئة الأولى لحلقات كوكب زحل...
المزيد