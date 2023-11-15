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«سنابشات» تمكن مستخدميها من شراء منتجات بـ«أمازون»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 01:39 مساء
«سنابشات» تمكن مستخدميها من شراء منتجات بـ«أمازون»
شعار منصة سنابشات، الصورة التُقطت في موسكو بتاريخ 28 يوليو 2022 (أ ف ب)
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سيتمكّن مستخدمو «سنابشات» قريبًا من شراء منتجات عبر موقع «أمازون» من دون اضطرارهم إلى وقف تصفّح منصة التواصل الاجتماعي، وستطال عمليات البيع داخل التطبيق بعض المنتجات المُرَوَّج لها عبر المنصة والمُباعة في «أمازون»، على ما أعلن موقع التجارة الإلكترونية الأميركي العملاق، ليؤكّد بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام.

وقال ناطق باسم «أمازون» لوكالة «فرانس برس» «في الولايات المتحدة، سيرى العملاء الأسعار في الوقت الفعلي، وسيستفيدون من المزايا الموفّرة لهم في اشتراك برايم، بالإضافة إلى معلومات تقديرية عن عمليات التسليم وتفاصيل عن منتجات مختارة يُروَّج لها عبر «سنابشات».

وكانت الشركتان الأميركيتان أعلنتا قبل العام عن شراكة بينهما ترمي إلى تسهيل عمليات الشراء من «أمازون» باستخدام أداة من الواقع الافتراضي.

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وارتفع سهم «سنابشات» بأكثر من 7% في بورصة وول ستريت، ليصل إلى 12,15 دولار.

وسجلّت «سنابشات» 750 مليون مستخدم شهريًا في أبريل، لكن على عكس شركة «ميتا» (فيسبوك، انتسغرام، واتساب)، لم تتمكن المنصة مطلقًا من كسب إيرادات إعلانية كافية لتحقيق ربح سنوي، في وقت تبحث المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا عن مصادر دخل جديدة.

ولم يُعلَن عن تفاصيل الصفقة بين «أمازون» و«سنابشات»، لاسيما إذا كانت «سنابشات» ستحصل على نسبة من الأرباح المتأتية من المبيعات عبر «أمازون».

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