ارتفاع أرباح «أمازون» وتحسّن مرتقب في أعمالها السحابية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «أمازون» العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها في الفصل الثالث من العام الحالي، بفضل ازدياد المبيعات وفعالية عمليات التوصيل، فيما تعد أعمالها السحابية بتحسن إضافي.

وأفادت «أمازون» بأنها حققت أرباحا بلغت 9,9 مليار دولار بفضل مبيعاتها التي وصلت إلى 143,1 مليار دولار في الفصل الأخير، مشيرة إلى أن أكثر من نصف دخلها التشغيلي جاء من وحدة «خدمات أمازون ويب» السحابية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسجّلت كل من شركة «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل» و«مايكروسوفت»، ارتفاعا في أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، ما زاد الطلب على الحوسبة السحابية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

لكن المستثمرين كانوا يأملون بأداء أفضل من «غوغل كلاود»، ما أدى إلى تراجع أسهم الشركة.

وبينما سجّلت «خدمات أمازون ويب»، نموا نسبته 12% لدى مقارنتها مع الفصل نفسه من العام السابق، اعتُبر نمو الوحدة أقل من ذاك الذي حققته الأعمال السحابية المنافسة التي تشغلها «مايكروسوفت» و«غوغل».

تفاؤل بخدمات «أمازون ويب»

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«أمازون»، آندي جاسي، «ما زلت متفائلا جدا حيال خدمات أمازون ويب»، مضيفا «ينتظرنا أكثر من ذلك بكثير.. في فرصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة الجوهرية للغاية والهائلة، والتي أعتقد أنها ستدر عائدات لخدمات أمازون ويب بعشرات مليارات الدولارات في السنوات المقبلة».

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وذكرت «أمازون» قبل أسابيع بأنها ستستثمر ما يصل إلى أربعة مليارات دولار في شركة «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي.

وأكد المحلل لدى «إنسايدر إنتيليجنس»، زاك ستامبور، بأن إيرادات «أمازون» «تجاوزت التوقعات» خلال الفصل الأخير.

وقال جاسي «كان لدينا فصل ثالث قوي فيما حققت تكاليف الخدمة وسرعة التوصيل في متاجرنا خطوة إلى الأمام»، مضيفا أن الإعلانات حققت نموا «قويا»، فيما «استقرت» الأعمال التجارية المرتبطة بـ«خدمات أمازون ويب».

وأعلنت «أمازون»، الخميس بأنها ستوظّف 250 ألف شخصا بدوام كامل أو جزئي أو موسمي في الولايات المتحدة للتعامل مع الطلب على التسوق في الشهور المقبلة.

وذكرت «أمازون» الأسبوع الماضي، بأنها ستوسع عمليات التوصيل بواسطة المسيّرات لسلع معينة إلى ولاية أميركية ثالثة وإلى بريطانيا وإيطاليا بحلول أواخر العام 2024.